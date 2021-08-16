Korkutan deprem tahmini! İstanbul'da deprem ne zaman kaç yıl içinde olur?

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yılı geçti. Depremden sonra uzmanlar 20 yıl içinde yeni deprem meydana gelme olasılığının oldukça fazla olduğunu belirtmişti. Uzmanlardan gelen son açıklamada 8 yıl içine İstanbul'da büyük bir depremin meydana gelme olasılığının yüzde yüzde 64 olduğu ifade edildi. Peki İstanbul'da deprem ne zaman olur? İstanbul'da büyük deprem kaç yıl içinde olur?

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yılı geçti. Depremden sonra uzmanlar 20 yıl içinde yeni deprem meydana gelme olasılığının oldukça fazla olduğunu belirtmişti. Uzmanlardan gelen son açıklamada 8 yıl içine İstanbul'da büyük bir depremin meydana gelme olasılığının yüzde yüzde 64 olduğu ifade edildi. Peki İstanbul'da deprem ne zaman olur? İstanbul'da büyük deprem kaç yıl içinde olur?

Büyük Maramar Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti. 17 Ağustos'ta İzmit Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Büyük kayıplara neden olan felaketten 200 binin üzerinde ev ve işyeri etkilendi. Deprem Marmara'nın bir deprem kuşağında olduğu gerçeğini gözler önüne serdi. Depremden sonra uzmanlar benzer büyüklükteki depremlerin 30 ile 40 sene içinde yeninden olavağını belirttiler. Büyük depremin üzerinden yıllar geçti. Bir çok kentsel dönüşüm projesi ile binalar ve yapılar güçlendirildi. Ancak dönüşüme uğramayan çürük yapılar özellikler İstanbul'da oldukça fazla. Uzmanlar belirli aralıklarla kentin yapı stokunun olası bir depreme karşı hazır olmadığı yönünde uyarıda bulunuyor.

İstanbul'da deprem ne zaman kaç yıl içinde olur?

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan deprem beklentisinde son çeyreğe girildiği konusunda vatandaşları uyardı. Altan yaptığı açıklamada “1999 depreminden sonra İstanbul'da 30 yıl içinde büyük deprem olma olasılığı yüzde 64'tür. Gölcük depreminin üzerinden 22 yıl geçti. Deprem olmadan önce alacağımız en önemli önlem yapı güvenliğidir. İstanbul'un yapı stoku hala S.O.S. veriyor, çürük. Çünkü 2000 yılından önce yapılan binalar çok fazla ve o yapılarda insanlar yaşıyor.” dedi.

Depremde hangi ilçeler daha riskli

Altan, “Büyükçekmece'den başlayarak özellikle Avcılar, Küçükçekmece depremden en çok etkilenecek ilçelerdir. Sonra Kadıköy, Üsküdar, Kartal ve Pendik'e kadar giden güzergahta eski yapı stoku var. Fayın Adalar ve Silivri tarafında kilitlendiğini biliyoruz. Özellikle bu ilçelerde yaşayanlar yapılarını kontrol ettirsin. 2000 yılı öncesinde yapılan binaları artık silmek gerekir” diye konuştu.

1 milyona yakın binanın etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Altan, “İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar'da meydana gelirse 7, Silivri'de ise 7-7,5 büyüklüğünde bekliyoruz. Bu depremden sadece İstanbul değil bütün Marmara Bölgesi etkilenecek. Yani 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 70 bin civarında binanın ağır hasar alacağını, toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz”diye konuştu.

Gölcük depremi

1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02'de gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 7,5 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise yaklaşık 50.000 ölü, ağır-hafif 100.000'e yakın yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.

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