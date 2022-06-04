Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca'nın görevi nedir? Korkmaz Karaca hangi partiden? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti MKYK Üyesi olan Korkmaz Karaca, açıklamaları ve yorumları ile son zamanlarda oldukça fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor. AK Parti'de önemli görevleri üstlenen Korkmaz Karaca'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Korkmaz Karaca'nın hayatı ve biyografisi...

Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca'nın görevi nedir? Korkmaz Karaca hangi partiden? Cuma günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımı oldukça fazla konuşulan Korkmaz Karaca daha sonra gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Karaca'nın paylaşımını lüks bir aracın içinde yapması sosyal medyada da bazı vatandaşların tepkisine neden olmuştu. Son yaşanan olaylardan sonra Korkmaz Karaca'nın kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı.

Korkmaz Karaca kimdir? Korkmaz Karaca'nın görevi nedir? Korkmaz Karaca hangi partiden? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti MKYK Üyesi olan Korkmaz Karaca, açıklamaları ve yorumları ile son zamanlarda oldukça fazla konuşulan isimler arasında yer alıyor. AK Parti'de önemli görevleri üstlenen Korkmaz Karaca'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Korkmaz Karaca'nın hayatı ve biyografisi...

Gündeme dair yorum ve açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Korkmaz Karaca siyset yaşantısına AK Parti'de devam ediyor. Aynı zamanda başarılı bir iş insanı olan Korkmaz Karaca pek çok televizyon programında gündem değerlendirmesi de yapıyor. İşte Korkmaz Karaca'nın kim olduğuna dair detaylar...

Korkmaz Karaca kimdir?

Korkmaz Karaca 1978 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensup olan Korkmaz Karaca İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimi için Bursa'ya giden Karaca Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı.

Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Sıkı bir Galatasaraylı olan Korkmaz Karaca Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesidir.

İyi derecede İngilizce bilen Korkmaz Merve Karaca ile evli ve İpek Karaca isimli bir kız çocuk babasıdır.

Korkmaz Karada hangi görevlerde bulundu?

Korkmaz Karaca pek çok pozisyonda önemli görevleri üstlenmiştir. Çalışma hayatına genç yaşta başlayan Karaca aynı zamanda başarılı bir iş insanıdır.

Korkmaz Karaca “Indagro Group”'un Türkiye Temsilciliğini yaptı.

Çalık Holding, DAP Holding, Doğan Holding, Acarlar İnşaat, Sütaş A.Ş., Tahincioğlu Gayrimenkul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere birçok özel sektör ve kamu şirketine danışmanlık hizmeti verdi. Sözcü Gazetesi ve İnternethaber Medya grubunda yazıları yayınlandı. 2007-2009 yılları arasında Fox Tv'de İş ve Siyaset dünyasını konuk aldığı TV programları yaptı. 2010-2017 yılları arasında Deniz Baykal'ın Danışmanlığı görevinde bulundu.

Korkmaz Karaca siyasi yaşantısı

Türkiye Başkanlık sistemi ile birlikte hayata geçen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Ekonomi Politikaları Kurulu'na 8 Ekim 2018 tarihli kararla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olarak atandı. 23 Mart 2021 tarihinde yapılan Ak Parti Büyük Kongresinde MKYK üyesi olarak seçildi. 19 Nisan 2021 tarihinde, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanı Sayın Mehmet Özhaseki Bey'in önermesi; T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile, Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. .