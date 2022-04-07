Koray Candemir kimdir? Koray Candemir şarkıları hangileri? Koray Candemir'in acı günü! Türkiye'nin yakından bildiği Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 81 yaşındaki Solmaz Candemir yaşadığı evin 9. katından düşerek hayatını kaybetti. Koray Candemir annesini ölüm haberi ile yıkıldı. Yaşanan olayın ardından Koray Candemir'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Koray Candemir kimdir? Koray Candemir şarkıları hangileri? Koray Candemir'in acı günü! Türkiye'nin yakından bildiği Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 81 yaşındaki Solmaz Candemir yaşadığı evin 9. katından düşerek hayatını kaybetti. Koray Candemir annesini ölüm haberi ile yıkıldı. Yaşanan olayın ardından Koray Candemir'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta meydana geldi. Kargo Grubunun eski solistlerinden olan Koray Candemir annesinin ölümü üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Koray Candemir kimdir?

Orçun Koray Candemir 7 Ağustos 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Orçun Koray Candemir Kargo grubunun eski solistidir. MaSKott grubunun solisti, gitaristi, söz yazarı, besteci, prodüktördür.

Koray Candemir lisede kurduğu grubu ile Milliyet Liselerarası Müzik Yarışması'na katılan Candemir, grubu ile dereceye girdi.

Koray Candemir Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezunu oldu.

Liseden mezun olduktan sonra İstanbul'da çeşitli mekânlarda sahne alan Candemir'in yolu bu dönemde Kargo grubundan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli ile kesişti. Kargo'nun kurucuları olan Selim Öztürk ve Mehmet Şenol Şişli gruptan ayrılan solistleri Deniz Aytekin yerine yeni solist olarak Candemir ile anlaştılar. 1996 yılında Raks Müzik'ten çıkan, Kargo'nun Yarına Ne Kaldı? albümüyle bir anda tanınan Candemir 1997 yılında Plaza Müzik'ten çıkan Sevmek Zor albümlerinde solist kimliği ile ön plana çıktı. 1998 yılında Raks Müzik'ten çıkan Yalnızlık Mevsimi albümünde bulunan parçalarda artık müzisyen kimliği ile de ön plana çıkan Candemir, 2000 yılında Universal Müzik'ten çıkan Sen Bir Meleksin albümünde besteci ve söz yazarı olarak yer aldı. 2001 yılında grupta başlayan anlaşmazlıklar sonucu Kargo grubu dağılmış ve bu dönemde çıkarttıkları Best of Kargo albümüyle bir devri kapattılar.

Koray Candemir bu ayrılıktan sonra kendi solo çalışmalarına başlamış ve prodüktörlüğünü Kargo grubundan Selim Öztürk'ün üstlendiği ilk albümü olan Sade'yi 2001 yılında çıkardı. Sade albümünde yer alan söz ve bestelerin çoğu Candemir'e aittir.

Koray Candemir, Manga grubunun ilk albümünde konuk sanatçı olarak yer aldı ve grubun Sing Your Song yarışmasında dereceye giren şarkısı "Kal Yanımda"ya eşlik etti. Tanju Eren'in Tanju Eren 40 albümünde "Yeniden Gelsem Dünyaya" adlı şarkısını seslendiren Candemir, 2006 yılında gösterime giren Barda filminin müzik albümünde yer alan "Belki Bir Gün" isimli şarkıyı da seslendirdi. Prodüktörlüğünü de üstlendiği Gece grubunun İçinde Saklı albümünde "Kırmızı" isimli şarkıda gruba vokaliyle eşlik etti. 11 Mart 2016'da "Son" adını verdiği, söz ve müziği kendisine ait olan, prodüktörlügünü Okay Aynur'la beraber yaptığı teklisini yayımlamıştır.

Sinema ve televizyon hayatı

Koray Candemir bu zaman zarfında yönetmen Ferzan Özpetek'in teklifiyle yönetmenliğini Ferzan Özpetek'in yaptığı Türk-İtalyan ortak yapımı olan senaryosunu Gianni Romoli'nin yazdığı Cahil Periler (İtalyanca: Le Fate Ignoranti) adlı filmde oynadı. Bu dönemde çeşitli reklam kampanyalarında yer alan Koray Candemir, 2002 yılında Show TV'de yayınlanan Sing Your Song yarışmasının sunuculuğunu üstlendi.

Kargo'ya dönüşü

Kargo ile 2004 yılında tekrar bir araya geldi. Bu ekiple 2004 yılında Ateş ve Su albümünü çıkartan Candemir, bu albümde sözlerin ve bestelerin büyük bir kısmına da imzasını attı. Bu ekiple 2005 yılında Yıldızların Altında isminde bir cover albüm çıkartan Candemir, bu albümün ardından da Kargo ile beraber Türkiye'nin pek çok yerinde konserler verdi. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Habitat için Gençlik Derneği tarafından Y-PEER (Genç Akran Ağı) Türkiye ile yürütülen, gençlerin cinsel sağlığı, üreme sağlığı ve hakları kampanyasında sözcülük görevi üstlendi. 2008 yılında müzikal açıdan Kargo ile bazı anlaşmazlıklar yaşadı ve Kargo ile yollarını ayırmak durumunda kaldı.

MaSKott'un kuruluşu

Daha sonra kafa dinlemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentine gitti ve orada yine Kargo'dan arkadaşı Serkan Çeliköz (klavye) ile MaSKott grubunu kurdu. 2009 yılında MaSKott ile ABD'nin çeşitli yerlerinde konserler verdi. Aynı süre zarfında da Serkan Çeliköz'le beraber albüm çalışmalarına başladı. Takvimler 2010'un Mayıs ayını gösterdiğinde dağıtımını EMI Müzik Türkiye'nin üstlendiği, Pasion Turca etiketiyle yayınlanan, Tuval adını verdikleri albümlerini çıkarttılar. Albümden sonra ABD ve Türkiye'de çeşitli konserler veren ikili, bu albümden "Nadas", "Ay Işığı" ve "Melekler Şehri" şarkılarına klip çekti.

Candemir, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi. .