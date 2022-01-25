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Koral Kanca kimdir? Koral Kanca'nın sır ölümü!

Koral Kanca kimdir? Koral Kanca'nın sır ölümü aydınlatıldı mı? İş insanı Koral Kanca'nın hayatını kaybettiği haberi sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Koral Kanca 16 Ocak günü Kanada'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'da otelde kalan Koral Kanca burada hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-01-25 15:15:16
Koral Kanca kimdir? Koral Kanca'nın sır ölümü!

Koral Kanca kimdir? Koral Kanca'nın sır ölümü aydınlatıldı mı? İş insanı Koral Kanca'nın hayatını kaybettiği haberi sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Koral Kanca 16 Ocak günü Kanada'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'da otelde kalan Koral Kanca burada hayatını kaybetti.

Özel bir üniversitenin Kanada direktörü ve Elektrik mühendisi olan iş adamı Koral Kanca, 16 Ocak günü Kanada'dan İstanbul'a geldi. Evli ve iki çocuklu olan Kacna, Beşiktaş'taki lüks bir otelde konaklamaya başladı. 55 yaşındaki iş adamının yanına 20 Ocak akşamı genç bir kadın geldi.

Kanca'nın konakladığı süite çıkan kadın, gecenin ilerleyen saatlerinde otelin resepsiyon görevlisini aradı. İş adamının fenalaştığını söyleyen kadının araması sonrası otel görevlileri odaya giriş yaptı. İddiaya göre odada çıplak ve yatakta hareketsiz yatan Kanca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Koral Kanca kimdir?

Koral Kanca Kanada'da yaşayan iş insanı ve özel üniversitenin direktörüydü. Koral Kanca 16 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Trabzon iline bağlı Dernekpazarı ilçesi Kondu mahallesindendi. Kanada'da yaşayan işadamı Muhammet Koral Kanca 55 yaşındaydı.

Koral Kanca Kanada'dan geldiği İstanbul'da kaldığı otelde geçirdiği kap krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hüseyin Kanca'nın en küçük oğlu 1967 doğumlu, Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi, Muhammet Koral Kanca öğretim görevlisi olarak gittiği Kanada'da 33 yıldır Dünya Devletlerinden Kanada'ya gelen ve gelecek öğrencileri okullarda yerleştirme organizasyonunun da başkanlığını sürdürmekteydi. .

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