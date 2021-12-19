Kahveyle olan serüvenimiz Osmanlı Devletiyle başlamış bu güne kadar kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Evde köpüklü Türk kahvesi yapmak isteyen kişiler arama motorlarında kahve tariflerini araştırmakta. Peki, Evde Köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Ülkemizde kahve kültürü gelişmiş ve kültürümüzün bir parçası haline gelmiştir. Evlilik için kız isteme gibi önemli bir olayda bile kızın iyi kahve yapması maharet sayılmıştır. Kahve yapmanın birbirinden farklı yolları bulunur. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz köpüklü Türk kahvesi tarifi…

Pratik köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

1-Eğer şeker kullanıyorsanız isteğe bağlı olarak cezveye şeker koyun.

2-Kişi sayısına göre fincan su ekleyin. Su kaynadığından azalma olabilir bu nedenle bir fazla su koymanızda fayda var.

3- Türk kahvesi için genellikle fincan başına yaklaşık 2 çay kaşığı Türk kahvesi kullanılır. Kişi sayısına uygun olarak Türk kahvesi ekleyin.

4- Cezveyi ocağa koymadan önce kısa süre karıştırın ve sonrasında kısık ateşte pişmeye bırakın.

5-Köpük oluşana kadar bekleyin. Kaynamaya başlamadan önce cezveyi ocaktan alın ve kahve köpüğünü daha önceden ısıtmış olduğunuz fincanlara eşit şekilde dökün.

6-Cezvede kalan kahveyi bir taşım daha kaynatın ve sonrasında yavaşça, fincanın kenarından dökün.

Türk kahvesi ülkemize ne zaman geldi?

Türk kahvesinin macerası 1550'li yıllarda Osmanlı Devletinin Tahtakale'sinde ortaya çıkıyor. Kahvehaneler aracılığıyla müthiş bir şekilde yayılan kahve halk tarafından sıra sürede benimsendi. Kahvehanelerin, Osmanlı tebaasının sosyal ve kültürel hayatına etkisi o denli büyüktü ki belirli dönemlerde merkezi yönetim tarafından yasaklandığı dahi oldu. Türkiye ve çevre bölgelerdeki halkların misafirlerine büyük bir özenle hazırladığı Türk kahvesi, paket kahvelerin yaygınlaşması ve Türk Kahvesi pişirici cihazların ortaya çıkmasıyla tüketimi son 20 yılda katlanarak arttı. Türk kahvesi diğer kahvelerden farklıdır çünkü kahvesi telve olarak dibe çöktüğünde filtre edilmesine gerek kalmaz. Türk kahvesinin hoş kokusu ve aroması onu diğer kahvelerden ayıran en önemli özelliğidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.