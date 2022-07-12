Köprü ve otoyollar 13 Temmuz'da bedava mı? 15 Temmuz ve FSM köprüsü 13 Temmuz'da ücretsiz mi? Bugün boğaz köprüsü 13 Temmuz Çarşamba bedava mı? Kurban bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu açıklanmıştı. Kurban bayramı resmi tatili 13 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor. Ancak kamu kurumlarında bayram tatili 9 güne çıkartıldı. Peki 13 Temmuz çarşamba günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?

Köprü ve otoyollar 13 Temmuz'da bedava mı? 15 Temmuz ve FSM köprüsü 13 Temmuz'da ücretsiz mi? Bugün boğaz köprüsü 13 Temmuz Çarşamba bedava mı? Kurban bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olduğu açıklanmıştı. Kurban bayramı resmi tatili 13 Temmuz Çarşamba günü sona eriyor. Ancak kamu kurumlarında bayram tatili 9 güne çıkartıldı. Peki 13 Temmuz çarşamba günü köprüler ve yollar ücretsiz mi?

2022 kurban bayramı bu sene 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geldi. Hafta sonuna denk geldiği için tatilin 9 güne çıkartılması olasılığı oldukça zayıftı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram tatilinin kamu çalışanlarına 9 güne çıkartıldığını açıklamıştı. Yola çıkan vatandaşlar aynı zamanda köprü ve otoyolların ne zaman kadar ücretsiz olduğunu merak ediyor.

Köprü ve otoyollar 13 Temmuz'da bedava mı?

KGM sorumluluğundaki otoyollar ve köprüler 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz ve FSM köprüsü 13 Temmuz'da ücretsiz mi?

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla dün saat 00.00'da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

13 TEmmuz'da Marmaray bedava mı?

9 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz salı saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek. 15 Temmuz cuma saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü nedir?

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de şehir içi yollar hariç tüm karayollarından sorumlu olan kurumdur. Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde 1929 yılında Şose ve Köprüler Reisliği olarak kurulmuş, 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğüne dönüşmüştür. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlıdır.