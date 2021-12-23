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TIMETURK / GENEL / Köprü ücretlerine indirim mi gelecek? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri düşecek mi?

Köprü ücretlerine indirim mi gelecek? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri düşecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yılbaşında güncellenecek olan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu açıklamasında 'Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz' dedi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Köprü ücretlerine indirim mi gelecek? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri düşecek mi? sorularını sormaya başladı.

2 Saat Önce
2021-12-23 13:54:05
Köprü ücretlerine indirim mi gelecek? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri düşecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yılbaşında güncellenecek olan köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu açıklamasında "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz" dedi. Bu açıklama sonrası vatandaşlar Köprü ücretlerine indirim mi gelecek? Köprü ve otoyol geçiş ücretleri düşecek mi? sorularını sormaya başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV televizyonunda gündeme dair çok önemli soruları yanıtladı. Karaismailoğlu açıklamasında köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin de detayları paylaştı. Bakan Karaismailoğlu "Vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Bir kısmını bütçeden karşılayabiliriz" dedi.

Köprü ücretlerine indirim mi gelecek?

Karaismailoğlu konuşmasına şöyle devam etti: Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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