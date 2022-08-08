Köpek ve 5 yavrusu toprak altında kaldı, kurtarıldı!
Kayseri'nin Develi ilçesinde, toprak altında kalan köpek ve 5 yavrusu, veterinerin çalışması sonucu kurtarıldı.
2022-08-08 22:19:09
Olay, Develi ilçesi Soysallı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak köpeğinin toprağı kazarak yaptığı yuva çöktü.
Köpek ve 5 yavrusu toprak altında mahsur kaldı. Köpek sesini duyan vatandaşlar hayvanları kurtarmaya çalıştı. İhbar sonrası olay yerine veteriner hekim sevk edildi.
Olay yerine gelen veteriner hekim, toprağı eliyle kazarak 5 yavru köpeği kurtardı. Anne köpek ile 5 yavrusu koruma altına alındı. Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. .
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