Köpeğinize asla bu besinleri vermeyin!

Köpekleri çok seviyor ve onlarla aynı evi ya da aynı mahalleyi paylaşabiliyoruz. Peki köpek severler olarak onlara hangi besinleri asla vermememiz gerektiğini biliyor muyuz? Gelin öğrenelim...



Köpekler kendine has özelliklere sahip bize gerçek bir arkadaş olan hayvan dostlarımızdır. Onları gerçekten çok seviyoruz. Onları beslerken hangi besinleri vermememiz gerektiğini öğrenerek daha sağlıklı bir hayat sürmelerine katkıda bulunabiliriz...

Köpeklere asla bu besinleri vermeyin

Çikolata - Çikolatanın içerisinde metilksantin grubunda yer alan kafein ve teobromin vardır. Bu maddeler köpeğinizin kusmasına, susuz kalmasına, kas ağrılarına, düzensiz kalp ritmine ve ateş yükselmesine sebep olabilir. Ayrıca bu maddeler köpekleri öldürebilecek güçtedir. Bu yüzden köpeğinize çikolata vermemeli ve evinizde bir köpek yaşıyorsa çikolatayı asla ulaşılabilir bir yerde tutmamalısınız.

Peynir - Peynir süt şekeri ve yağ içerdiği için köpekler onu hazmederken büyük bir zorluk çeker. Yüksek miktarda günlük süt ürünleri tüketen köpek kusabilir, ishal olabilir ve su kaybı yaşayıp ölebilir.

Süt - Süt, içerdiği süt şekeri ve yüksek orandaki yağ yüzünden köpeğinizin sindirim sistemini çok zorlar. Ayrıca süt bakteriyel olarak da köpeğe sorun yaşatabilir.

Soğan - Soğan, içeriğindeki bileşenler yüzünden köpeğinizin hayatını tehlikeye sokabilir. Soğan, köpeğin alyuvar yapısının zayıf düşmesine ve vücuttaki dolaşımın etkilenmesine sebep olur. Yani köpeğinizde kansızlık yapar ve kan nakli yapmanız gereken bir duruma sebep olabilir.

Sarımsak - Sarımsak soğandan daha güçlü toksik bileşenlere sahiptir. Sarımsak tüketen köpeğin idrarının rengini turuncu veya kırmızı olabilir. Sarımsak kan dolaşımını engeller ve ölüme dahi sebep olabilir.

Üzüm - Üzüm tüketen köpek bir süre sonra böbrek yetmezliği yaşayabilir.

Avokado - Avokado, içerisindeki persin maddesi sebebiyle köpekler üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Mide krampları, solunum yolu ve gastrointestinal kanal problemlerine sebep olabilir. Gastrointestinal problemlerin sebebi kaygan çekirdeğinin köpekler tarafından yutulma riskidir.

Elma çekirdekleri - Herhangi bir meyvenin çekirdeğini yiyen köpekte solunum zorlukları, baş dönmesi, bayılma, şok ve koma oluşabilir.

Kafeinli içecekler - Kahve, içerdiği uyarıcı madde metilat ksantin yüzünden köpeğinizin kalbini rahatsız edebilir.

Mayalı hamur - Mayalı hamur köpekte kusma gibi problemlere sebep olabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.