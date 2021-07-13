DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Emekli ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı
Canel: Devrimi yok etmek için cesetlerimizi çiğnemeleri gerekir
Türk bilim adamları 60 yeni bakteri türü keşfetti
AVM'ler 15 Temmuz'da açık mı? 15 Temmuz perşembe AVM'ler kapalı mı?
Dilipak: Bu kadar üniversite yanlış bir politikaydı
Mayıs ayı perakende satış endeksleri açıklandı
TUSAŞ’ın hamlesiyle 500 milyon dolar Türkiye'de kalacak
Bakan Yanık: Ödemeleri hesaplara yatırmaya başladık
Arı zehri ciltte yaşlanma karşıtı etki gösteriyor
Bakanlıktan vergi ve kripto para düzenlemesi
Selçuk Tektaş kimdir? Selçuk Tektaş nereli, kaç yaşında?
Evde bakım yardımı parası ne zaman yatacak? Temmuz evde bakım parası (aylığı) yattı mı?
Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza
Darbecilerin 'mesleğe iade' başvuruları reddedildi
Doğu Ekspresi ile 1,5 yıl sonra Kars'tan Ankara'ya sefer

TIMETURK / GENEL / Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza kesildiğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-13 09:51:09
Köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Adana Valiliği, köpeğine şiddet uygulayan kadına 11 bin 467 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ihbar hattına köpeğe şiddet uygulanmasıyla görüntü ulaşmasının ardından çalışma başlatıldığı belirtildi.

Olayın, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde gerçekleştiği ve 30 yaşındaki Ö.Ö'nün pitbull cinsi yasaklı ırk köpeğine şiddet uyguladığının anlaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Pitbull cinsi köpek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, köpek sahibi Ö.Ö'ye 'Yasaklı Hayvanı Sahiplenmek ve Hayvana Eziyet' maddelerini ihlalden 11 bin 467 lira ceza uygulanmıştır." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH