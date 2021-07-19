Konyaspor transfer haberleri | Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti? Geçtiğimiz yılı Süper Lig'i 50 puanlar 11. sırada tamamlayan Konyaspor'da transfer görüşmeleri hız kazandı. 2021-2022 sezonuna hızlı giriş yapmak isteyen ve üst sıraları hedefleyen Konyaspor'da taraftarlar yıldız transferler bekliyor. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti? sorularına yanıt arıyor. İşte Konyaspor transfer haberleri...

Konyaspor transfer haberleri | Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti? Geçtiğimiz yılı Süper Lig'i 50 puanlar 11. sırada tamamlayan Konyaspor'da transfer görüşmeleri hız kazandı. 2021-2022 sezonuna hızlı giriş yapmak isteyen ve üst sıraları hedefleyen Konyaspor'da taraftarlar yıldız transferler bekliyor. Yeşil beyazlı ekibin taraftarları Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti? sorularına yanıt arıyor. İşte Konyaspor transfer haberleri...

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda üst sıraları hedefleyen Konyaspor'da takım yapılanması için transfer görüşmelerine şimdiden başlandı. Taraftarlarda tribünleri heyecanlandıracak bir transferin açıklanmasını istiyor. Geçtiğimiz sezonu 11. sırada tamamlayan takımda bu sene için hedefler yüksek. Vites büyüten Konyaspor takıma yeni takviyeler yapmak için çalışamalara hız verdi. İşte Konyaspor transfer haberleri...

Konyaspor transfer haberleri

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'den taraftarları heyecanlandıracak bir açıklama geldi. Özgökçen yaptığı açıklama ile 5 futbolcuyla anlaştıklarını duyurdu. Yeşik beyazlı taraftarlar da aıklamanın ardından Konyaspor kiminle anlaştı, kimi transfer etti? sorularını sormaya başladı. Özgökçen açıklamasında şunları dile getirdi: "5 oyuncuyla anlaşma sağladık. Hocamızın raporu doğrultusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Belirli noktaya getirdiklerimiz var ama sözleşme imzalanmadan bunları açıklamak doğru olmaz."

Konyaspor transfer iddiaları

* Konyaspor'un orta sahaya takviye için çalışmalara hız verdi. Konyaspor, transfer çalışmalarını teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda sürdürüyor. Yeşil beyazlıların H.Split'te kiralık olarak forma giyen Marco Fossati için girişimlere başladığı iddia edildi.

* Konyaspor sağ açık pozisyonu için de arayışlarını sürdürüyor. Gelen iddialara göre Konyaspor Bosna Hersek'te FK Sarajevo'da forma giyen İngiliz oyuncu Matthias Fanimo'yla transfer konusunda görüşmelere başladı.

Konyaspor taraftar grupları bekleyişte

Konyaspor'un dört taraftar grubu vardır. Bunlar Nalçacılılar, Green-White, Şehri Müdafaa ve Nalçacı Gençlik'tir. Taraftar grupları da gelecek güzel transfer haberleri için bekleyişte.

Konyaspor hakkında

Kulüp 22 Haziran 1922 tarihinde Konya Gençlerbirliği adıyla kurulmuştur. 1965 yılında ise Meramspor, Selçukspor ve Çimentospor ile birleşerek Konyaspor adını almıştır.

Konyaspor veya sponsorluk anlaşması gereğince İttifak Holding Konyaspor, Türkiye'nin Konya şehrinde kurulan spor kulübü. Süper Lig'de mücadele etmektedir. İç saha maçlarını 42.000 kişilik Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynamaktadır.

Konyaspor takımının renkleri birleştiği rakibi Konya İdman Yurdu'nun renkleri olan yeşil-beyaz'dır. Anadolu Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapan Konya'nın bu takımının sembolü, Anadolu Selçuklu Devleti'nin de simgesi olan çift başlı kartaldır. Logoda bulunan çift başlı kartalın altında, tarımın simgesi olan buğday başakları da ilin tahıl tarımında önde gelen illerden biri olduğunu göstermektedir.

Konyaspor'un 2014 yılına kadar maçlarını oynadığı Konya Atatürk Stadyumu 1950 yılında yapılmıştır. 2005 yılında yenilenmiştir. Bu stadyumun kapasitesi 22.456 kişidir.

2012 yılında spor bakanı Suat Kılıç yeni stad projesini medyaya sundu. Konyaspor maçlarını 2014-15 sezonu itibarıyla yeni yapılan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynamaya başlamıştır. Stadyum kapasitesi 42,000 kişilik olup UEFA standartlarına göre inşa edilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.