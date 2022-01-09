Konya ve Denizli'de deprem
Konya ve Denizli'de peş peşe meydana gelen depremler vatandaşları tedirgin etti.
2022-01-09 14:48:17
İki ilde peş peşe deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre Konya'daki depremin büyüklüğü 3.4. Depremin merkez üssünün Meram ilçesi olduğu ifade edildi.
Denizli'de yaşayan vatandaşlar özellikle Twitter'da sarsıntının şiddetinin yüksek olduğunu ve depremi hissettiklerini ifade ettiler.
AFAD ise Denizli'deki depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. İşte son dakika gelişmeleri
Konya'daki depremin saati 14.03 olarak kaydedilirken, Denizli'deki deprem ise 14.15'te meydana geldi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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