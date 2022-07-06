Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Doktoru vurdu, intihar etti!

Konya Şehir Hastanesi'nde M.A isimli bir kişi, doktor Ekrem Karakaya'yı silahla yaralarken, kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Doktor Ekrem Karakaya ve saldırgan M. A. hayatını kaybetti.

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı.

Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Özkan, AA muhabirine, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı." dedi.

DHA Muhabiri Hasan Dönmez'in aktardığı bilgilere göre ise, Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.A.'nın 1 ay önce Dr. Ekrem Karakaya'ya annesinin anjiyo tedavisini yaptırdığı, tedaviden bir süre sonra annesinin hayatını kaybettiğini ve annesinin ölümünden Dr. Ekrem Karakaya'yı sorumlu tuttuğu ve bu nedenle Dr. Karakaya'ya saldırıda bulunduğu iddia edildi. .