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TIMETURK / GENEL / Konya namaz vakitleri 1 aylık (Diyanet)

Konya namaz vakitleri 1 aylık (Diyanet)

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişikli göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Konya gelmektedir. Konya’da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Konya’nın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Konya namaz vakitleri nelerdir? Konya’da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya’da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya’da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya’da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya’da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

2 Saat Önce
2021-08-16 07:40:49
Konya namaz vakitleri 1 aylık (Diyanet)

Namaz müslümanların en çok hassasiyet gösterdiği ibadetlerden biridir. Birçok müslüman Allah tarafından farz olarak koşulan bu ibadeti gerçekleştirmektedir. Günde sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere 5 vakit namaz kılınmaktadır. Namaz vakitleri günlere göre değişikli göstermektedir. Birçok ilde ve bölgede bulundukları konumdan dolayı namazlar farklı vakitlerde kılınabilir. Bu sebeple birçok insan yaşadığı ildeki namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu merak etmektedir. En çok merak edilen illerin başında Konya gelmektedir. Konya'da yaşayan ve namaz kılan birçok kişi sık sık internet üzerinden Konya'nın namaz vakitleri ile alakalı araştırmalar yapmaktadır. Peki Konya namaz vakitleri nelerdir? Konya'da sabah namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya'da öğle namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya'da ikindi namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya'da akşam namazı ne zaman kılınmaktadır? Konya'da yatsı namazı ne zaman kılınmaktadır?

Namaz vakitleri birçok müslümanın hassasiyet gösterdiği bir durumdur. Farz olan bu ibadeti ifa etmek isteyen müslümanlar, vakti çıkan her namazda ibadetlerini gerçekleştirirler. Dünyanın konumu ve hareketi sebebiyle bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilen namaz vakitleri, birçok kişi tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Namaz vakitleri merak edilen bölgelerden biride Konya'dır. Konyalı vatandaşlar kendi illerinde namaz vakitlerinin ne zaman olduğunu bilmek istemektedirler. İşte tüm detayları ile Konya'da namaz vakitleri…

Konya namaz vakitleri nelerdir?

Namaz vakitlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar Diyanet'in resmi web sitesi veyahut hazırlamış olduğu uygulama vasıtasıyla namaz saatlerini kolaylıkla öğrenebilmektedir. Web sitesi ve uygulama sayesinde konum seçilerek namaz vakitleri ve hicri takvime ulaşılabilir. Diyanet'in yayınladığı namaz vakitlerine göre Konya için 16 Ağustos 2021 Pazar ile 15 Eylül 2021 Salı arasında namaz vakitleri şöyle olacaktır;

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Namaz kaç rekattır?

1. Sabah Namazı 2 rekat sünnet, 2 rekat farz

2. Öğle Namazı 4 rekat sünnet 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet

3. İkindi Namazı 4 Rekat sünnet, 4 rekat farz

4. Akşam Namazı 3 rekat farz, 2 rekat sünnet

5. Yatsı Namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet (3 rekat vitr vacip)

Kaç tür namaz çeşidi vardır?

1. Farz Namazlar

2. Vacip Namazlar

3. Nafile Namazlar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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