Konya Karapınar TOKİ kura sonuçları | TOKİ Konya Karapınar 3. etap noter kura sorgulama nasıl ve nereden yapılır? TOKİ tarafından alt gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla TOKİ tarafından Konya Karapınar'da yapılan konutların kura sonuçları noter huzurunda çekildi. Konya Karapınar TOKİ evlerine başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Konya Karapınar 3. etap TOKİ kura sonuçları listesi ve kazanan isimler...

Konya Karapınar TOKİ kura sonuçları | TOKİ Konya Karapınar 3. etap noter kura sorgulama nasıl ve nereden yapılır? TOKİ tarafından alt gelirli vatandaşların ev sahibi olması amacıyla TOKİ tarafından Konya Karapınar'da yapılan konutların kura sonuçları noter huzurunda çekildi. Konya Karapınar TOKİ evlerine başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını merak ediyor. İşte Konya Karapınar 3. etap TOKİ kura sonuçları listesi ve kazanan isimler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan Konya Karapınar 3. Etap Projesi kapsamında Alt Gelir Konut Grubunda yer alan; 2+1, 157 adet ve Orta Gelir Konut Grubunda yer alan 3+1, 160 adet olmak üzere toplam 317 adet konut için Konut Belirleme Kurası 08.07.2021 tarihinde Noter Huzurunda çekilmiştir. Noter kura sonuçlarını merak eden vatandaşlar Konya Karapınar TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır sorusuna yanıt arıyor.

Konya Karapınar TOKİ kura sonuçları

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TOKİ nedir?

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan kamu kuruluşudur. 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı kurulmuştur. Sonraki yıllarda hem ismi hem de faaliyet alanlarında değişiklikler olmuştur. Kurumun amacı dar ve orta gelirli vatandaşların nitelikli konut ihtiyacını karşılamaktır. 12 Şubat 2012 sonu ile toplam 81 il, 800 ilçe ve 2246 şantiyede 524.698 konut yapmıştır. Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023'te toplam 1.200.000 konuttur.

TOKİ, evlerinin depremden zarar görmediğini yazı açıklama yaparak duyurdu. TOKİ projelerinde; 26 Eylül 2012 tarihi itibarıyla konutların geç teslim edilmesi veya buna bağlı bazı sebepler nedeniyle alıcılar tarafından açılan 21 bin 127 adet tazminat davası bulunmaktadır. 09.07.2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlanmıştır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.