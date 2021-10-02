Konya hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Konya’nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Konya’da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Konya’da hava durumu nasıl olacak? Konya’da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Konya’da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Konya’ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Konya hava durumu nasıl? sorusu internet üzerinde oldukça sık sorulan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi Konya'nın Eylül ve Ekim ayları içerisindeki hava durumunu merak etmektedir. Yaz mevsiminin bitmesiyle hava durumunda yaşanacak değişimler sürekli takip edilmektedir. Bu sebeple internet üzerinden araştırmalar yapan vatandaşlar Konya'da önümüzdeki günlerde nasıl bir hava durumunun söz konusu olacağını merak etmektedir. Peki Konya'da hava durumu nasıl olacak? Konya'da 15 gün boyunca hava nasıl olacak? Konya'da 30 gün boyunca hava nasıl olacak? Konya'ya yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman soğuyacak?

Konya'da yaşayan vatandaşlar son zamanlarda internet üzerinden sıklıkla güncel hava durumunu kontrol etmektedirler. Özellikle yaz ayının bitmesi ile vatandaşlar yağmur ve soğukların ne zaman geleceğini ve ne kadar süre etkili olacağını merak etmektedir. Bu sebeple Konya'ya ait 5 günlük, 15 günlük ve 30 günlük hava durumu tahminleri birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. İşte tüm detayları ile Konya hava durumu..

Konya 30 günlük hava durumu (2 Ekim 2021 Cumartesi ve 30 Ekim 2021 Cumartesi)

Hava durumundan da görüldüğü gibi, Konya'da hava sıcaklığı maksimum 22 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 13 derece olarak ölçülmüştür. Konya'da 2 Ekim 2021 Cumartesi ve 30 Ekim 2021 Cumartesi tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 12 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 1 derece olarak ölçülmüştür. 15 Ekim Cuma tarihinde Konya'da sağanak yağış görülse de genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir. 28 Ekim 2021 Perşembe ve 29 Ekim Cuma günleri sağanak yağışın görüleceği Konya'da diğer günler sıcak ve bol güneşli geçecektir. Yağışın olduğu günler muhtemel hava sıcaklığı 13-15 derece arasında olacaktır.

2 Ekim Cumartesi Konya hava durumu

2 Ekim 2021 Cumartesi günü Konya'da 12 açık bir hava görülecektir. Hava ile ilgili diğer değerler ise şöyledir;

Rüzgar Yönü/Hızı: K 13 km/sa

Görüş Uzaklığı: 16 km

Nem: %39

Çiy Noktası: -2 C

Bulut Oranı: %0

Basınç: ↑ 1019 mbar

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