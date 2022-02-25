Konya ezan vakitleri nelerdir?
Namaz kılmak, Müslümanlara Allah tarafından emredilmiştir. Bilindiği üzere namaz vakitleri beş kısımdan oluşur. Bunlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır. Her yerin bulunduğu konuma göre namaz vakitleri değişmektedir. Peki, Konya ezan vakitleri nelerdir?
2022-02-25 17:29:34
Namaz kılmak için ezanın hangi saatlerde okuduğunu bilmemiz gerekmekte. Her bölgede namaz kılma zamanı değişiklik gösterir bu sebeple namaz kılacak kişi oturduğu yerin vaktine göre namaz kılar. Konya ilinde oturan vatandaşlar şehrin namaz vakitlerini sorgulamakta. İşte merak edilen haberin detayı…
Konya namaz vakitleri nelerdir?
Namazın iç ve dış şartları nelerdir?
İç şartlar
- Hadesten tahâret
- Necâsetten tahâret
- Setr-i avret
- İstikbâl-i kıble
- Vakit
- Niyet
Dış şartlar
- İftitah tekbiri
- Kıyam
- Kıraat
- Rükû
- Secde
- Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır
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