Konya ezan vakitleri nelerdir?

Namaz kılmak, Müslümanlara Allah tarafından emredilmiştir. Bilindiği üzere namaz vakitleri beş kısımdan oluşur. Bunlar, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsıdır. Her yerin bulunduğu konuma göre namaz vakitleri değişmektedir. Peki, Konya ezan vakitleri nelerdir?