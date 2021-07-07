Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir? Engin Dinç nereli, kaç yaşında? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. Konya'nın da yeni Emniyet Müdürü Engin Dinç oldu. Konyalılar yeni emniyet müdürleri Engin Dinç'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç nereli? Engin Dinç kaç yaşında? İşte Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç'in hayatı ve özgeçmişi...

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir? Engin Dinç nereli, kaç yaşında? Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile bir çok ilin emniyet müdürleri değişti. Konya'nın da yeni Emniyet Müdürü Engin Dinç oldu. Konyalılar yeni emniyet müdürleri Engin Dinç'in kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç nereli? Engin Dinç kaç yaşında? İşte Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç'in hayatı ve özgeçmişi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararnameye göre10 ilin emniyet müdürü merkeze alındı, 33 ile yeni emniyet müdürü atandı. Konya'nın da yeni Emniyet Müdürü Engin Dinç oldu. Engin Dinç Eskişehir Emniyet Müdürü olarak hizmet vermekteydi. Peki Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir? İşte Konya'nın yeni emniyet müdürü Engin Dinç'in özgeçmişi...

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir?

Engin Dinç 1966 senesinde Rize'nin Kalkandere ilçesinde dünyaya gelmiştir. Engin Dinç Erzurum nüfusuna kayıtlıdır.

Engin Dinç, ilköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 senesinde Polis Kolejini kazanıp, 1989 senesinde Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başlamıştır.

1989 senesinde İstihbarat Dairesi Başkanlığı'na atanmış, sırasıyla Mardin, Trabzon, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüklerinde İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

Engin Dinç mesleği ile ilgili olarak birçok kurs ve seminere katılmıştır.

Çeşitli dönemlerde ABD, Bosna ve Kosova da görevlerde bulunmuştur.

Engin Dinç ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Engin Dinç aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup, lisansüstü eğitimini Kamu Hukuku alanında tamamlamıştır.

3 Mayıs 2013 tarihinde İstihbarat Daire Başkanlığı görevine getirilmiş, 25 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan kararname ile Eskişehir Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Engin Dinç son olarak Konya İl Emniyet Müdürü olmuştur.

Engin Dinç evli ve üç çocuk babasıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.