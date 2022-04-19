Konya'da öğrenci yurdu... Hangi öğrenci yurdu Mehmet Öz'ün? Mehmet Öz'ün öğrenci yurdu hangisi? İşte Mehmet Öz'ün Türkiye'deki yatırımları...

Konya'da öğrenci yurdu... Hangi öğrenci yurdu Mehmet Öz'ün? Mehmet Öz'ün öğrenci yurdu hangisi? ABD'de Cumhuriyetçi partiden Pennsylvania senatörlüğüne aday olan Doktor Mehmet Öz'ün malvarlığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Mehmet Öz'ün hatırı sayılır bir servete sahip olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda Türkiye'de de gayrimenkul yatırımları olduğu belirtildi. Dr. Öz’ün İstanbul, Sarıyer’deki iki konutta hissesi olduğu, Konya’daki öğrenci yurduna sahip olduğu görülüyor. İşte Mehmet Öz'ün Türkiye'deki yatırımları...

Konya'da öğrenci yurdu... Hangi öğrenci yurdu Mehmet Öz'ün? Mehmet Öz'ün öğrenci yurdu hangisi? ABD'e Cumhuriyetçi partiden Pennsylvania senatörlüğüne aday olan Doktor Mehmet Öz'ün malvarlığına ilişkin detaylar ortaya çıktı. Mehmet Öz'ün hatrı sayılır bir servete sahip olduğu ortaya çıkarken aynı zamanda Türkiye'de de gayrimenkul yatırımları olduğu belirtildi. Dr. Öz'ün İstanbul, Sarıyer'deki iki konutta hissesi olduğu, Konya'daki öğrenci yurduna sahip olduğu görülüyor. İşte Mehmet Öz'ün Türkiye'deki yatırımları...

Dünyaca ünlü kalp ve damar cerrahı Mehmet Öz ABD'de Cumhuriyetçi Parti'den senatörlük için yarışıyor. Pennsylvania senatörlüğü koltuğunda oturan Pat Toomey'nin emekliye ayrılmasıyla boşalacak koltuğa kimin oturacağı merak edilirken bu alanda yarışan Mehmet Öz'ün şeffaflık gereği mal varlığı açıklandı. 17 Mayıs'taki senatörlük yarışı içinmalvarlıklarının dökümünü paylaşan 61 yaşındaki Dr. Öz'ün sahip olduğu gayrimenkuller ve hisseler de ortaya çıktı.

Hangi öğrenci yurdu Mehmet Öz'ün?

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey'nin emekliye ayrılmasıyla boşalacak Pennsylvania senatörlüğü koltuğuna aday olan medyatik doktor Mehmet Öz'ün malvarlığı ile ilgili yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Belgelerde Dr. Öz'ün İstanbul, Sarıyer'deki iki konutta hissesi olduğu, Konya'daki öğrenci yurduna sahip olduğu görülüyor. Dr. Öz'ün ayrıca Datça'daki bir gayrimenkulde de hissesi olduğu belirtildi.

104 milyon dolarlık servet

Belgelerde Dr. Öz'ün en az 104 milyon dolarlık servetinin olduğu görülürken, 2020 ve 2021 yıllarında da yaklaşık 20 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği kayıtlara geçti. Bu gelirin 2 milyon doları sunduğu televizyon programından ve 7.1 milyon doları ise sahip olduğu OZ Media isimli şirketten geldiği belirtildi. Kaynak: Sözcü

Mehmet Öz kimdir?

Mehmet Cengiz Öz 11 Haziran 1960 yılında ABD'nin Cleveland kentinde dünyaya geldi.

Türk-Amerikan hekim ve sunucudur.

Columbia Üniversitesi'nde başkan yardımcısı ve cerrahi profesörü. Halen New York Presbyterian Hastanesi'nde Kalp ve Damar Enstitüsü ve Tamamlayıcı İlaç Programını yönetiyor. Daha çok Dr. Oz olarak tanınır.

Mehmet Öz, 11 Haziran 1960'ta babasının görev yaptığı Cleveland'da doğdu. Harvard Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Kliniksel uzmanlık alanları minimal invasif kalp cerrahisi, kalp cerrahisi, kalp kapakçığı ve aort cerrahisi, yetişkin kalp nakli, mekanik kalp yardımcılığı ve koroner baypastır. Mehmet Öz, minimal invasif kalp cerrahisi, tamamlayıcı ilaç, kalp bakımı sonuç analizi ve kalp değişimi ile ilgili araştırmalarda bulundu. .