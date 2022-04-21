DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
24. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir? 24. gün teravih namazının fazileti nedir?
Yıldız Tilbe kedisinin tüylerini boyadı! Sosyal medya ayağa kalktı
Russian Doll 3. sezon ne zaman çıkacak? Russian Doll yeni sezon ne zaman başlayacak? 3. sezon yayınlanacak mı?
Eski lastikler kedilere ev oldu
Arap Bakanlar Komitesi'nden Mescid-i Aksa için müdahale çağrısı
Nusret Gökçe'nin bir tweet'i 6 bin dolara NFT olarak satıldı
Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası ne kadar? Kılıçdaroğlu'nun elektrik fatura borcu kaç TL?
23. gece kılınan teravih namazının sevabı nedir? 23. gün teravih namazının fazileti nedir?
Merkez Bankası enflasyondaki yükselişin nedenlerini açıkladı
2022 Hıdrellez ne zaman? Hıdırellez (bahar bayramı) hangi gün? 2022 Hıdrellez Mayıs'ın kaçında?
'Göçmenlere karşı düşmanlık ve nefreti körükleyenler insanlık suçu işliyor'
İslam Memiş'e göre sahte dolar nasıl anlaşılır? Tek tek anlattı
Yeni bir yıldız patlaması türü keşfedildi
Premium Invests En Çok Tercih Edilen Forex Firmalarından Biri Oldu
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığındaki 2 PKK’lı yakalandı

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

BURSA

19:55

04:38
19:55
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:39

04:24
19:39
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:22

04:08
19:22
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:05

03:50
19:05
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:52

03:48
18:52
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:56:00

İftar vakti

ANKARA

19:39

04:24
SAHUR
19:39
İFTAR

TIMETURK / GENEL / Konya'da işkence iddiası! Sara Demir, Tuğba Demirci ve Murat Demirci tutuklandı

Konya'da işkence iddiası! Sara Demir, Tuğba Demirci ve Murat Demirci tutuklandı

Sara Demir kimdir? Tuğba Demirci kim? Murat Demirci kimdir? Konya'da işkence iddiası! Konya'da yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'da eski sevgilisi Murat Demirci'nin daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci M.K. ve Demet A.’ya işkence yaptığı iddia edildi. İddialar kan donduran cinsten. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında soruşturma başlatıldı. Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tutuklandı.

3 Saat Önce
2022-04-21 13:29:08
Konya'da işkence iddiası! Sara Demir, Tuğba Demirci ve Murat Demirci tutuklandı

Sara Demir kimdir? Tuğba Demirci kim? Murat Demirci kimdir? Konya'da işkence iddiası! Konya'da yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'da eski sevgilisi Murat Demirci'nin daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci M.K. ve Demet A.'ya işkence yaptığı iddia edildi. İddialar kan donduran cinsten. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında soruşturma başlatıldı. Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tutuklandı.

Konya'da kan donduran olay... Eski sevgilisi Murat Demirci'nin daveti üzerine rezidansa giden M.K.'ya stüdyo dairede, Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. İddialara göre Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci M.K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini kesip işkence yaptı. Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin aynı gün, Murat Demirci ile daha önce flört eden ve sahibi oldukları kafede çalışan Demet A.'ya da aynı nedenlerden dolayı işkence yaptığı ortaya çıktı.

Demet A.'ya 2 saat M.K'ye 36 dakika işkence

Rezidanstaki işkence gecesinde, Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin, Demet A.'ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.'nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı. Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

36 yıla kadar hapis istemi ile iddianame

İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin 36'şar yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

M.K.,'nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin yaşadığı olay nedeniyle psikolojik destek aldığını belirtti.

Yıldırım, ''Müvekkilim şu an psikolojisi çok bozuk durumda. Müvekkilime saatlerce işkence yapan sanıklar çok zengin olduklarını, kimsenin kendilerine bir şey yapamayacağını, şikayet ederse de bunun sonuçlarına katlanacağı yönünde beyanlarda bulunuyorlar” diye konuştu. Başka kadınlara da işkence yapılmış olabileceğini belirten Yıldırım, " En yüksek cezayı almaları için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Sanıkların tahliye edilmeleri durumunda elektronik kelepçe takılacağını söyleyen Buğrahan Yıldırım, “M.K., ofisime geldiğinde yaşadığı dehşet yüzünden okunuyordu. Saçları yoktu ve psikolojisi bozuk haldeydi. Biz de hemen karakola giderek şikayetçi olduk. Karakolda başka bir kadına da işkence yaptıklarını, bunun planlı bir şekilde yapıldığını öğrendik. Bu kişiler şu anda tutuklu bulunuyor. Şayet tahliye edilmeleri durumunda da bu 3 sanığa da elektronik kelepçe takılacak" sözlerini kullandı.

Anahtar Kelimeler: Sara Demir kimdir? Tuğba Demirci kim? Murat Demirci kimdir? Konya, İşkence, .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş