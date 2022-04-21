Konya'da işkence iddiası! Sara Demir, Tuğba Demirci ve Murat Demirci tutuklandı

Sara Demir kimdir? Tuğba Demirci kim? Murat Demirci kimdir? Konya'da işkence iddiası! Konya'da yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'da eski sevgilisi Murat Demirci'nin daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci M.K. ve Demet A.’ya işkence yaptığı iddia edildi. İddialar kan donduran cinsten. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında soruşturma başlatıldı. Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tutuklandı.

Sara Demir kimdir? Tuğba Demirci kim? Murat Demirci kimdir? Konya'da işkence iddiası! Konya'da yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Konya'da eski sevgilisi Murat Demirci'nin daveti üzerine gittiği rezidansta nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci M.K. ve Demet A.'ya işkence yaptığı iddia edildi. İddialar kan donduran cinsten. Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında soruşturma başlatıldı. Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci tutuklandı.

Konya'da kan donduran olay... Eski sevgilisi Murat Demirci'nin daveti üzerine rezidansa giden M.K.'ya stüdyo dairede, Murat Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. İddialara göre Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci M.K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, usturayla saçlarını, makasla da kıyafetlerini kesip işkence yaptı. Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci'nin aynı gün, Murat Demirci ile daha önce flört eden ve sahibi oldukları kafede çalışan Demet A.'ya da aynı nedenlerden dolayı işkence yaptığı ortaya çıktı.

Demet A.'ya 2 saat M.K'ye 36 dakika işkence

Rezidanstaki işkence gecesinde, Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin, Demet A.'ya 2 saat boyunca işkence yaptıkları tespit edildi. M.K.'nin ise 36 dakika boyunca işkence gördüğü saptandı. Yapılan işkencenin ardından evden kurtulan M.K., polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile arkadaşı Tuğba Demirci, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

36 yıla kadar hapis istemi ile iddianame

İddianamede 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit, yağma, hakaret, cebir, mala zarar verme ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ile Tuğba Demirci'nin 36'şar yıla kadar hapsi istendi. İddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

M.K.,'nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin yaşadığı olay nedeniyle psikolojik destek aldığını belirtti.

Yıldırım, ''Müvekkilim şu an psikolojisi çok bozuk durumda. Müvekkilime saatlerce işkence yapan sanıklar çok zengin olduklarını, kimsenin kendilerine bir şey yapamayacağını, şikayet ederse de bunun sonuçlarına katlanacağı yönünde beyanlarda bulunuyorlar” diye konuştu. Başka kadınlara da işkence yapılmış olabileceğini belirten Yıldırım, " En yüksek cezayı almaları için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dedi.

Sanıkların tahliye edilmeleri durumunda elektronik kelepçe takılacağını söyleyen Buğrahan Yıldırım, “M.K., ofisime geldiğinde yaşadığı dehşet yüzünden okunuyordu. Saçları yoktu ve psikolojisi bozuk haldeydi. Biz de hemen karakola giderek şikayetçi olduk. Karakolda başka bir kadına da işkence yaptıklarını, bunun planlı bir şekilde yapıldığını öğrendik. Bu kişiler şu anda tutuklu bulunuyor. Şayet tahliye edilmeleri durumunda da bu 3 sanığa da elektronik kelepçe takılacak" sözlerini kullandı.

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