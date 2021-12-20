Konya'da hamileler idari izinli mi? Konya 20 Aralık hamile memur (kamu personeli) izinli mi? Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilçede okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesi ile hamile kamu çalışanları kendilerine de izin olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Aralık Pazartesi günü 26 ilçede hamile ve engelli kamu personellerinin 1 gün idari izinli olduğu belirtildi.

Konya'da yoğun kar yağışı işe gitmek isteyenleri de olumsuz etikledi. Kamu personeli memurlar Konya'da hamilelerr idari izinli mi? Konya 20 Aralık hamile memur (kamu personeli) izinli mi? sorusuna yanıt aramaya başladı. Konya Valiliği'nden konuyla ilgili açıklama geldi. Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok ilçede okullar tatil edildi. Okulların tatil edilmesi ile hamile kamu çalışanları kendilerine de izin olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada 20 Aralık Pazartesi günü 26 ilçede hamile ve engelli kamu personellerinin 1 gün idari izinli olduğu belirtildi.

Konya'da hamileler idari izinli mi?

Konya'da 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışından dolayı 26 ilçede okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde kamu personeli hamileler ve engelli çalışanlar da 1 gün idari izinli sayılacak.

Konya'da hangi ilçelerde hamile ve engelli memurlar idari izinli?

Konya'nın merkez ilçeler Selçuklu, Karatay, Meram ile Seydişehir, Beyşehir, Derebucak, Hadim, Altınekin, Ahırlı, Yunak, Derbent, Çeltik, Akören, Sarayönü, Yalıhüyük, Bozkır, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Akşehir, Çumra, Cihanbeyli, Taşkent, Güneysınır, Tuzlukçu, Hüyük ilçelerinde okullar tatil edildi. Ayrıca bu ilçelerde kamu personeli hamileler ve engelli çalışanlar da 1 gün idari izinli sayılacak.

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Konya'da okullar tatil edildi hamile ve engelli kamu çalışanları idar izinli

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