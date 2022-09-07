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TIMETURK / GENEL / Konya’da Bugün Hava Nasıl? Konya Hava Durumu

Konya’da Bugün Hava Nasıl? Konya Hava Durumu

Muhteşem tarihi ve lezzetli mutfağı ile gönüllere taht kuran Konya ili hakkında 15 günlük hava durumunun ne olduğuna değineceğiz. Konya’da bugün hava nasıl? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

2 Saat Önce
2022-09-07 18:05:20
Konya’da Bugün Hava Nasıl? Konya Hava Durumu

Konya Hava Durumu 7 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Zaman zaman bulutlu

Yağış Oranı 41

22°

10°

15 Eyl Per

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 5

23°

10°

16 Eyl Cum

Bol Güneşli

Yağış Oranı 1

22°

11°

17 Eyl Cmt

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

25°

12°

18 Eyl Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

26°

13°

19 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 1

27°

12°

20 Eyl Sal

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

26°

12°

Konya Hava Durumu 15 Günlük

TARİH

HAVA DURUMU

YAĞIŞ

GÜN

GECE

14 Eyl Çar

Zaman zaman bulutlu

Yağış Oranı 41

22°

10°

15 Eyl Per

Az bulutlu ve güneşli

Yağış Oranı 5

23°

10°

16 Eyl Cum

Bol Güneşli

Yağış Oranı 1

22°

11°

17 Eyl Cmt

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

25°

12°

18 Eyl Paz

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 2

26°

13°

19 Eyl Pzt

Güneşli

Yağış Oranı 1

27°

12°

20 Eyl Sal

Bol Güneşli

Yağış Oranı 0

26°

12°

21 Eyl Çar

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 10

24°

12°

22 Eyl Per

Güneşli

Yağış Oranı 5

25°

12°

23 Eyl Cum

Güneşli

Yağış Oranı 20

26°

11°

24 Eyl Cmt

Güneşli

Yağış Oranı 20

26°

12°

25 Eyl Paz

Güneşli

Yağış Oranı 5

26°

12°

26 Eyl Pzt

aralıklı güneş

Yağış Oranı 25

26°

11°

27 Eyl Sal

Çoğunlukla güneşli

Yağış Oranı 10

26°

12°

28 Eyl Çar

Güneşli

Yağış Oranı 5

26°

12°

.

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