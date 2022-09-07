Konya’da Bugün Hava Nasıl? Konya Hava Durumu

Muhteşem tarihi ve lezzetli mutfağı ile gönüllere taht kuran Konya ili hakkında 15 günlük hava durumunun ne olduğuna değineceğiz. Konya’da bugün hava nasıl? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…