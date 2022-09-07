Konya’da Bugün Hava Nasıl? Konya Hava Durumu
Muhteşem tarihi ve lezzetli mutfağı ile gönüllere taht kuran Konya ili hakkında 15 günlük hava durumunun ne olduğuna değineceğiz. Konya’da bugün hava nasıl? İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-07 18:05:20
Konya Hava Durumu 7 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Zaman zaman bulutlu
|
Yağış Oranı 41
|
22°
|
10°
|
15 Eyl Per
|
Az bulutlu ve güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
23°
|
10°
|
16 Eyl Cum
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
22°
|
11°
|
17 Eyl Cmt
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
25°
|
12°
|
18 Eyl Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
26°
|
13°
|
19 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
27°
|
12°
|
20 Eyl Sal
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
26°
|
12°
Konya Hava Durumu 15 Günlük
|
TARİH
|
HAVA DURUMU
|
YAĞIŞ
|
GÜN
|
GECE
|
14 Eyl Çar
|
Zaman zaman bulutlu
|
Yağış Oranı 41
|
22°
|
10°
|
15 Eyl Per
|
Az bulutlu ve güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
23°
|
10°
|
16 Eyl Cum
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
22°
|
11°
|
17 Eyl Cmt
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
25°
|
12°
|
18 Eyl Paz
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 2
|
26°
|
13°
|
19 Eyl Pzt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 1
|
27°
|
12°
|
20 Eyl Sal
|
Bol Güneşli
|
Yağış Oranı 0
|
26°
|
12°
|
21 Eyl Çar
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
24°
|
12°
|
22 Eyl Per
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
25°
|
12°
|
23 Eyl Cum
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 20
|
26°
|
11°
|
24 Eyl Cmt
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 20
|
26°
|
12°
|
25 Eyl Paz
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
26°
|
12°
|
26 Eyl Pzt
|
aralıklı güneş
|
Yağış Oranı 25
|
26°
|
11°
|
27 Eyl Sal
|
Çoğunlukla güneşli
|
Yağış Oranı 10
|
26°
|
12°
|
28 Eyl Çar
|
Güneşli
|
Yağış Oranı 5
|
26°
|
12°
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