DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Peskov'dan İngiltere'ye yaptırım tepkisi
Elon Musk'ın jetinin hareketlerini ifşalayan genç para teklifini reddetti
Ekmek 4-5 liradan satılıyor iddialarına yanıt
15 bin sözleşmeli öğretmen atama branş taban puanları | Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü atama puanı kaç?
Altında düşüş devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Hayvanat bahçesinde dehşet! Kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü
15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu?
Rüyada cennet görmek ne anlama gelir?
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları
Erdoğan: Salgında eğitimi kesintisiz sürdüren birkaç devletten biri olduk
Konya sallandı!
Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?
15 bin öğretmen ataması töreni izle | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı mı?
Minik Asiye taburcu edildi
ABD'de ''iguana yağabilir'' uyarısı

TIMETURK / GENEL / Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?

Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?

Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu? 31 Ocak Pazartesi günü Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Dışarı çıkan vatandaşlar depremin merkez üssünün neresi olduğunu merak ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

2 Saat Önce
2022-01-31 12:49:21
Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?

Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu? 31 Ocak Pazartesi günü Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Dışarı çıkan vatandaşlar depremin merkez üssünün neresi olduğunu merak ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.

31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç?

31 Ocak Pazartesi günü Konya şiddetli deprem ile sarsıldı. Konya'da Meram ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.

Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?

Konya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Meram ilçesi olduğu açıklandı.

Son depremler... 

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.01.31 12:30:34  37.8968   32.0955        5.0      -.-  4.1  4.1   KIZILOREN-MERAM (KONYA)                           İlksel
2022.01.31 12:01:17  40.0195   38.6583       13.4      -.-  3.0  3.2   DEMIRKONAK-GOLOVA (SIVAS)                         İlksel
2022.01.31 10:23:40  39.8332   27.8473       15.8      -.-  1.1  -.-   SAMLI-(BALIKESIR)                                 İlksel
2022.01.31 09:46:10  38.0985   38.5615        5.3      -.-  2.1  -.-   ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2022.01.31 09:06:58  39.1198   40.0622        5.0      -.-  3.8  4.0   OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG)                         REVIZE01   (2022.01.31 09:06:58)
2022.01.31 08:20:37  38.3145   38.8658        4.4      -.-  2.2  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2022.01.31 08:14:55  40.0022   42.0857       12.7      -.-  1.5  -.-   CAMURLU-HORASAN (ERZURUM)                         İlksel
2022.01.31 07:44:26  36.8313   28.0293        8.0      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.01.31 07:39:25  36.9788   27.6548        8.8      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.01.31 06:42:38  39.0967   40.1092        6.2      -.-  2.4  -.-   HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG)                     İlksel
2022.01.31 06:10:56  36.5838   30.1925       73.8      -.-  3.2  3.0   KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA)                      İlksel
2022.01.31 05:55:38  37.2208   30.4633        5.0      -.-  2.0  -.-   BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA)                   İlksel
2022.01.31 04:39:28  37.6965   25.9440        5.0      -.-  2.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2022.01.31 04:06:41  39.0873   40.0598        5.0      -.-  1.7  -.-   CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG)                       İlksel
2022.01.31 04:00:04  38.2262   38.7625        8.9      -.-  2.8  -.-   ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2022.01.31 03:49:53  39.0768   40.0415        5.0      -.-  4.8  4.7   OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG)                        İlksel
2022.01.31 01:51:05  37.8522   26.9977        6.6      -.-  1.8  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş