Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?

Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu? 31 Ocak Pazartesi günü Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Dışarı çıkan vatandaşlar depremin merkez üssünün neresi olduğunu merak ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.