Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?
Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu? 31 Ocak Pazartesi günü Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Dışarı çıkan vatandaşlar depremin merkez üssünün neresi olduğunu merak ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.
2022-01-31 12:49:21
Konya'da artçı deprem olur mu? 31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç? Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu? 31 Ocak Pazartesi günü Konya'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı. Dışarı çıkan vatandaşlar depremin merkez üssünün neresi olduğunu merak ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Konya'nın Meram ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu belirtildi.
31 Ocak Konya'da depremim şiddeti, büyüklüğü kaç?
31 Ocak Pazartesi günü Konya şiddetli deprem ile sarsıldı. Konya'da Meram ilçesi merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Konya'da deprem nerede hangi ilçede oldu?
Konya'da meydana gelen depremin merkez üssünün Meram ilçesi olduğu açıklandı.
Son depremler...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.01.31 12:30:34 37.8968 32.0955 5.0 -.- 4.1 4.1 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2022.01.31 12:01:17 40.0195 38.6583 13.4 -.- 3.0 3.2 DEMIRKONAK-GOLOVA (SIVAS) İlksel 2022.01.31 10:23:40 39.8332 27.8473 15.8 -.- 1.1 -.- SAMLI-(BALIKESIR) İlksel 2022.01.31 09:46:10 38.0985 38.5615 5.3 -.- 2.1 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2022.01.31 09:06:58 39.1198 40.0622 5.0 -.- 3.8 4.0 OZLUCE-KARAKOCAN (ELAZIG) REVIZE01 (2022.01.31 09:06:58) 2022.01.31 08:20:37 38.3145 38.8658 4.4 -.- 2.2 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2022.01.31 08:14:55 40.0022 42.0857 12.7 -.- 1.5 -.- CAMURLU-HORASAN (ERZURUM) İlksel 2022.01.31 07:44:26 36.8313 28.0293 8.0 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.01.31 07:39:25 36.9788 27.6548 8.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.01.31 06:42:38 39.0967 40.1092 6.2 -.- 2.4 -.- HAMURKESEN-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel 2022.01.31 06:10:56 36.5838 30.1925 73.8 -.- 3.2 3.0 KARACAOREN-KUMLUCA (ANTALYA) İlksel 2022.01.31 05:55:38 37.2208 30.4633 5.0 -.- 2.0 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel 2022.01.31 04:39:28 37.6965 25.9440 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2022.01.31 04:06:41 39.0873 40.0598 5.0 -.- 1.7 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel 2022.01.31 04:00:04 38.2262 38.7625 8.9 -.- 2.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2022.01.31 03:49:53 39.0768 40.0415 5.0 -.- 4.8 4.7 OKCULAR-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel 2022.01.31 01:51:05 37.8522 26.9977 6.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel.
YORUMLAR (0)