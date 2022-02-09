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TIMETURK / GENEL / Konya’da 9 Şubat okullar tatil edildi mi?

Konya’da 9 Şubat okullar tatil edildi mi?

Kış ayının gelmesiyle birlikte birçok il ve ilçede kar yağmaya başladı. Konya’da kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmediği araştırılıyor. Konya’da oturan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. Peki, Konya’da okullar ne zaman tatil edilecek ve kar tatili kaç gün geçerli olacak?

56 Dakika Önce
2022-02-09 11:47:57
Konya’da 9 Şubat okullar tatil edildi mi?

Yarıyıl tatilinin bitmesiyle birlikte öğrenciler ders başı yaptı. Ancak Türkiye'nin bazı illerinde başlayan yoğun kar yağısı iş ve eğitim hayatının aksamasına neden oldu. Kar yağısı olan illerde oturan vatandaşlar okulların tatil edilip edilmediğini araştırıyor. İşte merak edilen haberin detayı…

Konya'da 9 Şubat okullar tatil edildi mi? Konya okullar kaç gün tatil?

Her yıl yoğun hava şartları sebebiyle çalışanlara ve öğrencilere valilik tarafından izin verilmektedir. Bugün birçok il ve ilçeye yoğun kar yağısı oldu. Konya'da ilk kar tatili haberi Akşehir ilçesinden geldi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle: "Akşehir'de yoğun kar yağışından dolayı 09 Şubat 2022 Çarşamba günü Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile uzaktan eğitim yapılacaktır." Gece saatlerinde, Ilgın ilçesinde de 09 Şubat 2022 Çarşamba günü okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındı. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Selçuklu, Meram, Karatay, Hadim, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Ahırlı, Yalıhöyük, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Bayşehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün yüz yüze eğitime ara verildi. Bu ilçelerde okulların uzaktan eğitim yapacağı bildirildi.

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