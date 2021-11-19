Konut kredisi faizi düştü mü? Ev kredisi faizleri indi mi, ne kadar oldu?

Konut kredisi faizi düştü mü? Ev kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi faizleri indi mi, ne kadar oldu? Merkez Bankası'ndan gelen Kasım ayı faiz indirimi kararından sonra banka kredi faiz oranlarında da değişiklik yaşandı. Bankadan kredi çekmek isteyenleri sevindiren açıklama 3 kamu bankasından geldi. Kamu bankaları kredi faizlerini 100 baz puan indirme kararı aldı. Peki konut kredisi faizleri düştü mü? Konut kredisi fazileri ne kadar oldu?

Konut kredisi faizi düştü mü? Ev kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi faizleri indi mi, ne kadar oldu? Merkez Bankası'ndan gelen Kasım ayı faiz indirimi kararından sonra banka kredi faiz oranlarında da değişiklik yaşandı. Bankadan kredi çekmek isteyenleri sevindiren açıklama 3 kamu bankasından geldi. Kamu bankaları kredi faizlerini 100 baz puan indirme kararı aldı. Peki konut kredisi faizleri düştü mü? Konut kredisi fazileri ne kadar oldu?

Mekrez Bankası'ndan gelen faiz indirimlerinin banka faiz oranlarına yansıması başladı. Kamu bankalarından bir adım daha geldi. Kamu bankaları faizleri 100 baz puan indirme kararı aldı.

Konut kredisi faizi düştü mü?

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, bugünden geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Güncel Konut kredisi faiz oranları

Halkbank Konut Kredisi %1,20

Vakıfbank Konut Kredisi %1,20

Ziraat Bankası Konuıt Kredisi Yıl %1,20

Akbank Konut Kredisi %1,39

Garanti BBVA Konut Kredisi %1,48 - %1,80

İş Bankası Konut Kredisi %1,38

Yapı Kredi Konut Kredisi %1,44

Alternatif Bank Konut Kredisi %1,69 - %1,73

Anadolubank Konut Kredisi %1,85

DenizBank Konut Kredisi %1,68

Fibabanka Konut Kredisi %1,56 - %1,72

HSBC Konut Kredisi %1,99

ICBC Bank Turkey Konut Kredisi %1,89

ING Konut Kredisi %1,44 - %1,62

Konut kredisi nedir?

Konut kredisi, sahibi olmak istediğiniz konutun teminat altına alınarak, bankalar tarafından verilen bir kredi türüdür

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