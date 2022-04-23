Konuşanlar Cemre ve Zeynep kimdir?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı diğer mizah programlarından çok farklı. Peki, Cemre ve Zeynep kimdir?

Acun Ilıcalı 'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanan Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar programında herkesin farklı bir hikayesi var ve programdaki konuşmacıların farklı hikayeleri kahkahalara neden oluyor. Peki bu hafta Konuşanlar programında yer alan Cemre kimdir, kaç yaşında? Zeynep kimdir.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu ve Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programında mikrofonu eline alan ve güzellikleriyle dikkat çeken Cemre ve Zeynep hakkında fazla bilgi yok. Edinilen bilgilere göre her iki isim de Okan Üniversitesi'nde Hostes bölümünde okuyor. .