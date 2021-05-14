Tam kapanma kısıtlamalarının biteceği 17 Mayıs tarihinden sonra kademeli açılışa geçileceği açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı son dakika açıklamasında 17 Mayıs Pazartesi günü kademeli normalleşme takvimini açıklayacağız dedi. Öğrenciler ve veliler de kontrollü normalleşmede okullar açık mı? 17 Mayıs'tan sonra okullar açılacak mı gibi soruları sormaya başladı. 2021'de yüz yüze eğitim bitti mi? Kulislere göre 2021 yılında okullar açılmayacak. 2021'de dönem bitene kadar yüz yüze eğitime devam edilmesi masada olacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatı ile videokonferans yoluyla bayramlaşmasında konuştu. 17 Mayıs tam kapanma döneminin sona ermesi ile ülke genelinde uygulanacak kontrollü normalleşme takvinine ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi: ''Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz. Niyetimiz mayıs ayı sonuna kadar ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz." Erdoğan'ın açıklamalarından sonra milyonlarca öğrenci okulların 17 Mayıs'tan sonra açılıp açılmayacağını merak etmeye başladı. Peki kontrollü normalleşmede okullar açık mı, 2021'de yüz yüze eğitim bitti mi?

Kontrollü normalleşmede okullar açık mı?

17 Mayıs'tan sonra uygulanacak olan kontroolü (kademeli) normalleşmede en çok okulların durumu merak ediliyor. Kademeli normalleşme sürecine ilişkin kulislerde konuşulan bir çok konu var. İşte kulislere göre Türkiye'nin normalleşme planıyla ilgili tüm merak edilenler ve 3 aşamalı normalleşme planı..

1. Aşama:

* 17 Mayıs Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

* Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

2021'de yüz yüze eğitim bitti mi?

Kulsislerde kadameli normalleşme sürecinde okulların 2021 yılı için açılmayacağı görüşü de var. Lise 2. dönem sınavlarının da isteğe bağlı yapılacak olması bu görüşü güçlendiriyor. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek.

2. Aşama:

* Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor.

* Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

* Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

3. Aşama:

* Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek.

* Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek.

* Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

17 Mayıs'ta yüz yüze ğitim olmayacak

MEB'den 17 Mayıs için bir açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak." denildi.

Lise sınavlarına düzenleme getirildi

MEB liselerdeki sınav uygulamalarını Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda yeniden düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflara ikinci dönem sınavlarına katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde yapılacak sınavlara yönelik hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine bu sınavlara katılıp katılmama hususunda tercih hakkı sunulacağını, sınavlara katılmak istemeyen öğrencilerin velilerinin bu taleplerini içeren dilekçeleriyle 21 Mayıs'a kadar eğitim kurumu müdürlüklerine başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Kabine Toplantısı, daha önce yapılmış olan açıklamaya göre 2 haftada bir gerçekleşiyordu. En son 26 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen Kabine Toplantısının, 15 gün sonrası olan 10-11 Mayıs tarihinde yapılması öngörülüyordu. Tam kapanmanın 17 Mayıs'ta sona ermesinden dolayı toplantının bir hafta ertelemeli yapılması da ihtimaller arasında yer alıyor..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.