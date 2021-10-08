Konservenizin kapağını doğru kapattığınıza emin misiniz?

Kışlık konserve yapımı soğuk havaların başlamasıyla iyice hız kazandı. Kadınlı erkekli çoluklu çocuklu herkes mutfaklarında hummalı bir şekilde kışlık azıklarını hazırlıyorlar. Konserve hazırlarken kavanozun kapağını doğru bir şekilde kapatmazsak bütün emeğimiz çöp olabiliyor. Peki konserve kavanozun kapağı doğru bir şekilde nasıl kapatılmalı? Konservelerin kapağı nasıl kolayca açılır? Sizler için derledik...



İnsanların besinleri, besin değerlerinden hiçbir şey kaybetmeden saklamak için geliştirdikleri bir yöntem olan konserveyi hepimiz kışlık hazırlığımız için mutfaklarımızda yapıyoruz. Domates konservesi, menemenlik, fasulye konservesi, bezelye konservesi, köz patlıcan konservesi, köz kırmızı biber konservesi... Mutfaklarda hazırlanan çeşit çeşit konserveler raflara dizilmeye başlandı bile. Peki tüm bu konservelerin kapaklarını doğru kapattığımıza emin miyiz? Hiçbirimiz bin bir emekle hazırladığımız konservelerin soframıza gelemeden çöpe gitmesini istemeyiz değil mi?

Konservelerin kapaklarını nasıl kapatmamız gerekiyor?

Kavanozun içerisini hazırladığımız ve kışın afiyetle besin değerinden hiçbir şey kaybetmeden yemek istediğimiz besinlerle doldurduktan sonra ağız kısmını güzelce kurulayıp sıkıca kapağını kapatalım. Kapat şayet kapatma sırasında atarsa bu kapağı çöpe atın ve kullanmayın. Bu yüzden konserve hazırlığına başlamadan önce bol miktarda kavanoz kapağı satın almanız iyi olacaktır. Kavanozların kapağını güzelce kapattıktan sonra tezgahın üzerine ters çevirip üzerlerini sıcaklıklarını kolayca kaybetmemeleri için örtün. Bu şekilde 24 saat tezgahınızda kavanozları tutun. Birkaç gün kavanozlarınızı mutlaka kontrol edin. Kapağın orta kısmı içeri doğru çökmüşse kapak güzelce vakumlanmış demektir. Ayrıca kapağın kolayca açılıp açılmadığını da kontrol ederek konservenizin tutup tutmadığını anlayabilirsiniz. Eğer kapağınız açılırsa yani konserveniz tutmazsa bu malzemeyi tekrar konserve yapmaya çalışmayın. Buzdolabına kaldırın ve tüketin veya kışın yemekte ısrarcıysanız buzdolabı poşetine koyup dondurucuya yerleştirebilirsiniz.

Konserve kapağı kolayca nasıl açılır?

Kış geldi. Nihayet bin bir emekle hazırladığınız konserveleriniz sofralarınızı süsleyecek. Fakat bozulmaması için sıkı sıkı kapattığınız kapakları bu sefer de açamıyorsunuz. Gelin sizlerle kavanoz kapağını kolayca nasıl açacağınızı paylaşalım...

Eğer eliniz kayıyor ve kapağı güzelce kavrayamıyorsanız elinize bulaşık eldiveni geçirip kapağı açmayı deneyebilirsiniz.

Vaktiniz varsa bir kaba sıcak su doldurup kapağını açarken zorlandığınız kavanozu ters bir şekilde bu kaba yerleştirip bir süre sonra açmayı deneyebilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.