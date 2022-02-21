Kongo Müslüman ülke mi? Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkı Müslüman mı? Kongo hangi kıtada? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerini ziyareti başladı. Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde yanında 100 bin doz TURKOVAC aşısı da götürdü. Kongo yüzölçümü bakımından Afrika'nın 2. dünyanın ise 11. büyük ülkesidir. İşte Kongo hakkında bilinmeyenler...

Kongo Müslüman ülke mi? Kongo Demokratik Cumhuriyeti halkı Müslüman mı? Kongo hangi kıtada? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ülkelerini ziyareti başladı. Erdoğan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ziyaretinde yanında 100 bin doz TURKOVAC aşısı da götürdü. Kongo yüzölçümü bakımından Afrika'nın 2. dünyanın ise 11. büyük ülkesidir. İşte Kongo hakkında bilinmeyenler...

Türkiye son yıllarda Afrika ülekelriyle yakınalaşma politikası izliyor. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kez Afrika kıtasına ziyaretler gerçekleştirdi. Afrika ülkelerine yardım etmeyi de kendine borç bilen Türkiye bu kıtanın kara talihini değiştirmek için elinden geleni yapmaya hazır durumda. cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turu kapsamında Kongo'yu ziyeret etti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından sıcak şekilde karşılanan Erdoğan Kongo'ya binlerce TUCOVAC aşısı hediye etti. Erdoğan'ın Kongo ziyaretinden sonra vatandaşlar Kongo halkının Müslüman olup olmadıüğını merak edip araştırmaya başladı.

Kongo hangi kıtada?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Afrika kıtasında yer alıyor. Kongo orta Afrika ülkesidir.

Afrika kıtasının en büyük ikinci yüzölçümüne sahip olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, sahip olduğu 2,344,458 km2'lik alan ile bir dönem sömürgesi konumunda olduğu Belçika'dan neredeyse 77 kat daha büyük konumdadır. Ülkenin toplamda sahip olduğu 10.730 km'lik kara sınırdan 2.511 km'si (251 km'si Cabinda ile sınır bölümünü oluşturmaktadır) Angola, 233 km'si Burundi, 1.577 km'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 2.410 km'si Kongo Cumhuriyeti, 217 km'si Ruanda, 628 km'si Güney Sudan, 459 km'si Tanzanya, 765 km'si Uganda, 1.930 km'si Zambiya ile oluşurken, ülkenin ayrıca Atlas Okyanusu'nda 40 km'lik sahil şeridi bulunmaktadır.

Kongo Müslüman ülke mi?

Kongo'da nüfusun büyük çoğunluğu Hristiyandır. Kongo sömürü döneminde misyonerlerin de etkisiyle hristiyanlaşmıştır. Ancak ülkede ciddi oranda Müslüman nüfus da yer alıyor. Ülke genelinde nüfusun %80'i Hristiyandır. Ülke nüfusunun %50'si Katolik mezhebinde iken, %20'si Protestan, %10'u ise bağımsız bir Afrika Hristiyanlığı olan Kimbangizmi benimsemektedir. İslamiyet Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yoğun olarak görülen bir din olmayıp, ülke nüfusunun sadece %10'u İslami değerlere uygun yaşantısını sürdürmektedir. Ülke nüfusunun geri kalan %10'luk dilimi ise Senkretizm ve diğer Afrika yerel dinlerine inanmaktadır.

Katolik 50%

Protestan 20%

Kimbangizm 10%

İslam 10%

Senkretizm ve diğer yerel dinler 10%

Kongo fakir ülke mi?

1960 yılında bağımsızlığını kazandığında Afrika ülkeleri içerisinde yüksek ekonomik verilere sahip gelişmiş bir ülke konumunda olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, sahip olduğu birçok doğal maden zenginliklerine rağmen yıllar içerisinde yaşanan iç savaş ve yolsuzluklar nedeniyle günümüzde en kötü verilere sahip ülkelerden biri konumuna gelmiştir.

Ülkenin 2010 verilerine göre Satın alma gücü paritesi gayri safi yurt içi hasılası 23,117 Milyar Amerikan doları düzeyinde, kişi başı GSYİH ise 328 ABD Doları seviyesindedir. 2011 verilerine göre enflasyon %13,3 düzeyinde gerçekleşmiş olup, yıllardır ülkede ABD Doları ikinci para birimi olarak çok sık olarak kullanılmaktadır.

Kongo'nun nüfusu kaç?

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Temmuz 2010 yılında yapılan tahmini nüfus sayımında 68 milyon nüfus tespit edilmiş olup bu oran ile ülke, Afrika kıtasının en kalabalık dördüncü ülkesi konumundadır. Ülke içerisindeki nüfus yoğunluğu 30,2 kişi/km2 ile toprak büyüklüğü ile orantılı bakıldığında düşük olup nüfusun büyüme hızı yıllık %3 ile çok yüksek bir orandadır.

1984 yılında yapılan son resmi nüfus sayım sonuçları ile karşılaştırıldığında geçen süreç içerisinde ülkenin nüfusunu ikiye katladığı gözlemlenmektedir. Nüfusun %46,9'u 15 yaşının altında olup bu oran ile dünyadaki en genç nüfusa sahip ülkelerden biri konumundadır. Sadece %2,5'in 65 yaş ve üzeri olduğu ülkede Beklenen yaşam süresi erkeklerde 52,9 yaş, kadınlarda ise 56,6 yaş düzeyindedir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti genç bir nüfusa sahip olup, 2018 tahmini verilerine göre %62,71'i 0-24 yaş aralığındadır. Ülkenin sadece %2,69'u 65 yaş ve üzerindedir.

0-14 yaş: %41.25 (erkek 17,735,697/kadın 17,446,866)

15-24 yaş: %21.46 (erkek 9,184,871/kadın 9,117,462)

25-54 yaş: %30.96 (erkek 13,176,714/kadın 13,225,429)

55-64 yaş: %3.63 (erkek 1,472,758/kadın 1,625,637)

65 yaş ve üzeri: %2.69 (erkek 974,293/kadın 1,321,297)

Kongo iklimi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde coğrafi konumu nedeniyle Ekvator İklimi yaşanmaktadır. Bu sebepten dolayı ülke topraklarını çok büyük bir bölümünde sıcak, tropikal, nemli bir iklim yaşanmaktadır. Ülke genelinde yağmursuz geçen kurak dönemlerde ortalama sıcaklık 20 °C iken, yağmurun bol yağdığı yağmur sezonlarında ortalama sıcaklık 30 °C olarak ölçülmektedir. İklim mevsim geçişlerinde bile gözle görülür farklılık göstermemekte olup, ülke topraklarının genişliği nedeniyle bazı bölgelerde yerel olarak genelin dışında da iklim yaşanabilmektedir.

Ülkenin kuzeyindeki orta kesimde yer alan Mbandaka ve Kisangani şehirlerinde geçen Ekvator çizgisi, ülke içerisinden geçtiği 300 km'lik hatta yıl boyunca 1500–2000 mm düzeyinde olan şiddetli yağmur geçişlerine sebep olurken sıcaklığı yıl boyu 26 °C dolayında tutmaktadır.

Başkent Kinşasa'da yıl boyu ortalama sıcaklık 25 °C dolayında seyretmektedir. Başkentte yaklaşık olarak dört ay süren kurak dönem ile yağmur dönemlerindeki geçişler sırasıyla yaşanmakta olup, yağmur sezonun en yoğun yaşandığı dönem ise genel olarak Ekim-Nisan aylarıdır. Kinşasa'ya yıl boyu düşen yağmur ortalaması 1400 mm dolaylarındadır.

Ülkenin kuzey bölgelerinde Ekvator iklimin de etkisiyle var olan ormanlık alanlar da Savan olarak adlandırılan geniş çayırlar gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde kurak dönem güney bölgelerine göre yılın son iki-üç ayı başlamakta olup, yeni yılın ilk iki-üç aylık dönemine kadar sürmektedir. Yağmurların yağdığı dönem olan Mart-Ekim dönemlerin de ise yıllık yağış oranın %90'ı gerçekleşmektedir.[17] Ülkenin güney bölgelerinde hakim olan tropikal iklim ile birlikte kurak dönemler genellikle üç ila altı ay arasında (genellikle Mayıs-Eylül aylarında), yağmur dönemleri ise yine üç ila altı ay arasında (genellikle Ekim-Nisan aylarında) yaşanmaktadır. Ülkenin en güneyindeki bölge konumunda olan Katanga bölgesi içerisinde yer alan Lubumbashi'de altı ay yoğun bir kurak dönem yaşanırken, hava sıcaklıklarında gece ile gündüze sıcaklık farklılıkları büyük olabilmektedir. Ülkenin doğu kısmında yer alan dağlık alanlarında ise dağ iklimi hakim olup, ülkenin diğer bölgelerine göre daha serin bir iklime sahiptir. Ülkenin en yüksek noktasının da bulunduğu bölgede, dağın zirvelerinde kar görülebilmektedir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti içerisinde en çok yağışta bu bölgelerde gerçekleşmektedir. Ülkenin en batı ucunda, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan çok küçük bir bölgede ise Ilıman okyanusal iklim görülmektedir. Buna göre bu bölgede yer alan Boma'da yıllık yağış ortalamaları 800 mm'ye kadar düşüş göstermektedir. .