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TIMETURK / GENEL / Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olmanın verdiği sorumluluk çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde yakacak ve ısınma ihtiyacı olan vatandaşlar devletten kömür yardımı nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Peki Kömür yardımı için başvuru nereye ve nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulundu. Yanık açıklamasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-11-15 12:28:13
Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır? Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olmanın verdiği sorumluluk çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam ediyor. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde yakacak ve ısınma ihtiyacı olan vatandaşlar devletten kömür yardımı nasıl alınır? sorusuna yanıt arıyor. Peki Kömür yardımı için başvuru nereye ve nasıl yapılır? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir açıklamada bulundu. Yanık açıklamasında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu.

Havalar soğudu ve bir çok evde petekler ve sobalar yanmaya başladı. Havaların soğuması ile ihtiyaç sahipleri ısınmak için devletten kömür ve yakacak yardımı lamak istiyor. Devlet kış aylarında zor durumda olan vatandaşlara yakacak yardımı ve elektrik yardımı yapıyor. Peki Kömür yardımı nasıl alınır? Kömür ve elektrik yardımı için başvuru nereye ve nasıl yapılır?

Kömür yardımı nasıl alınır?

Devlet tarafından sosyal destek alan vatandaşlara kömür yardımı yapılacak. Bir çok haneye her kış otomatik olarak kömür yardımı yapılıyor. Yardım listesinde bulunmayanlar yeni bir başvuru yaparak kömür yardımı alabilirler. Kömür yardımıları için gerekli bilgileri bulunduğunuz ilin ve ilçenin bediyesine, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve Kaymakamlıklara başvurarak sorgulayabilirsiniz.

Kömür yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Kış aylarına girilirken ihtiyaç sahiplerine kış yardımı yapılacağını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıkladı. Derya Yanık kış yardımı kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2,5 milyar lira yakacak ve elektrik yardımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri verdi: “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan Elektrik Tüketim Desteği'ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” dedi.

Elektrik yardımı nasıl alınır?

Elektrik Tüketim Desteği'nde ise 2019'dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL'ye ulaştığına dikkat çeken Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz. Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği vereceğiz.” dedi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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