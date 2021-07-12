Kombi su basıncı neden düşer? Kombi su basıncı nasıl yükseltilir? Ülkemizde su ısıtma ve hane ısıtmalarında genel olarak kombilerden yararlanılır. Doğalgaz ile çalışan kombilerimizin çalışması için belli bir su basınına ihtiyaç duyar. Ancak bazen kombilerin su basıncı düşebilir. Kombilerde yaşanan bu durum 1-2 ayda gerçekleşiyorsa endişelenecek bir durum yok demektir. Ancak kombi basıncı haftada 1-2 kere düşüyorsa bir servise başvurmanızda fayda var.

Kombi su basıncı neden düşer? Kombi su basıncı nasıl yükseltilir? Ülkemizde su ısıtma ve hane ısıtmalarında genel olarak kombilerden yararlanılır. Doğalgaz ile çalışan kombilerimizin çalışması için belli bir su basınına ihtiyaç duyar. Ancak bazen kombilerin su basıncı düşebilir. Kombilerde yaşanan bu durum 1-2 ayda gerçekleşiyorsa endişelenecek bir durum yok demektir. Ancak kombi basıncı haftada 1-2 kere düşüyorsa bir servise başvurmanızda fayda var.

Türkiye'de birçok evde bulunan kombi sistemkeri doğalga ile suyun ısıtılması prensibi ile çalışır. Kombilerin sağlıklı çalışabilmesi için belli bir su basıncına ihtiyacı vardır. Basıncı düşen kombiler çalışamaz ve kombinizin bazıncını tekrar yükseltmeniz gerekir. Bir ok kişi kombilerinde meydana gelen basınç düşüklüğünün nedenini araştırıyor. Peki Kombi su basıncı neden düşer?

Kombi su basıncı neden düşer?

Kombi basıncınız sürekli düşüyorsa bunun birçok nedeni olabilir. Kombilerde ene sık rastalanan sorunların başında su basıncının düşmesi görülür. Kombi su basıncının düşmesi doğaldır ancak bunun sıklığı ve miktarı önemlidir. Eğer hergün kombinizin su basıncı düşüyorsa bir servise göstermekte fayda var.

Kombi su seviyesinin birkaç ayda bir düşmesi olağan bir durumken, sık sık düşmesi bir sorunun olduğu anlamına gelir. Kombilerin üzerinde, kombinin içindeki suyun değerini gösteren elektronik veya analog bar göstergesi vardır. Bu gösterge 1.5-2 bar arasında idealdir. Kombi montajı için gelen servis personelleri, bar seviyesinin 1.5 bar da olması gerektiğini söylerler.

Kombi su basıncı nasıl yükseltilir?

Kombi su basıncını yükseltmek için kombinizin altında bulunan su ekleme valfini kullanarak kombinize su takviyesi yapabilir ve basıncını yükseltebilirsiniz. Ancak su basıncının 1.5 ile 2 arasında olmasına önem gösterin. Ayrıca su takviye valfinin sıkıca kapandığından emin olun ki su basıncınız çok fazla yükselip kombiye ve tesisata zarar vermesin.

Kombinin Suyu Neden Eksilir?

Kombide su eksilmesi 2-3 ayda bir oluyorsa olağan bir durumdur ve normaldir.

Bu durumda kombi altındaki ufak vana açılır ve bar seviyesi tekrar eski haline getirilir.

Kombide su basınca sık sık düşüyorsa bir sorun olduğu anlamına gelir.

Bu basıncın düşme sıklığına göre değişen bir durumdur.

Günlük olarak düşme sağlanıyorsa, bu eşanjörde ufak bir çatlak olduğu anlamına gelebilir. Bunu fark etmeniz zordur çünkü çatlaktan çıkan su buharlaşır.

Basınç düşmesi daha sık oluyorsa, bu durumda tesisat sisteminin bir yerinde su sızıntısı olabilir.

Tesisatta ufak bir çatlak dahi olsa kombi su basıncı düşer.

Isıtma sistemindeki basınç, temiz su basıncından çok düşük olduğu için bunu fark edemeyiz.

Fark etmenin tek yolu kombideki bar göstergesinin düşmesidir.

Bu durumda kendi imkanlarınızla yapacağınız bir şey yoktur.

Termal kamera ile sorunun kaynağını bulup, raporlayarak size sunuyoruz.

Tesisatta kaçak nasıl tespit edilir?

Eğer kombiniz su tesisatında bir kaçak nedeniyle su basıncı kaybediyorsa bu kaçağın derhal bulunup onarılması lazım. Peki kırmadan kaçak tespiti nasıl yapılır? Bunun için bir çok yöntem kullanılıyor. Servisler vatandaşların işini kolaylaştırmak ve onlara daha fazla masraf çıkarmamak için şu yöntemleri kullanıyor;

Akustik Dinleme Cihazı

Kanal/Boru Görüntüleme Kameraları

Termal Kamera

Nem Ölçer

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.