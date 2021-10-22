Soğuk havalar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Artık evlerimizde üşümeye, battaniyeleri dolaplardan çıkarmaya başladık. Havalar daha da soğumadan kombinin bakımını yapıp kış aylarına hazırlanmamız gerekiyor. Peki kombi bakımı nasıl yapılmalı? Kombi bakımı yapılmazsa ne olur? Sizler için haberimizde bu soruların cevaplarını derledik...

Kış aylarının yaklaşmasıyla havalar soğumaya başladı. Dolaplarda yazlık eşyaların yerini çoktan kışlık eşyalar aldı. Evlerimizde artık üşümeye, battaniyelerle oturmaya başladık. Havalar önümüzdeki günlerde çok daha fazla soğuyacak. Bu yüzden artık kombiyi kışa hazırlamamız gerekiyor.

Kombi bakımı düzenli olarak doğru bir şekilde yapılırsa evimiz tüm kış sorunsuz ısınır. Peki kombi bakımı nasıl olmalı?

Kış aylarında kombide arıza yaşandığında buz gibi bir evde oturmak imkansız hale gelir. Bu yüzden her sene kış aylarına girmeden önce kombiler bakımdan geçmelidir. Ayrıca bakımı doğru ve düzenli bir şekilde yapılmış kombi ve petekler sayesinde faturalarda yüzde 30 tasarruf yapılır.

İlk olarak kombi satın alırken yüksek verim sağlayan bir model tercih etmeniz gerekir. Yoğuşmalı kombiler hem tasarrufludur hem de yüksek verim sağlar. Bu yüzden yoğuşmalı kombi tercih etmenizde fayda vardır.

Kombilerin filtre temizliği yapılmazsa sağlığımıza zarar verir. Bu yüzden filtre temizliğine yaz, kış önem vermelisiniz.

Kombi bakımında sıcak su ve kaloriferlerin yanıp yanmadığı kontrol edilir. Kombinin su sızdırmazlığına bakılır. Kombinin içi açılır ve tozlanıp tozlanmadığına bakılır. Tozlanma varsa kombinin içi bu tozlardan arındırılır. Kombideki elektrik bağlantıları kontrol edilir. Kombi baca fanı temizlenir. Kombideki su boşaltılır ve yeniden eklenir. Genleşme tankı havası kontrol edilir. Üç yollu vana ve kalorifer filtresi sökülür ve temizlenir. Tüm bu işlemlerden sonra peteklerin düzgün bir şekilde yanıp yanmadığı, suyun ısınıp ısınmadığı kontrol edilir.

Kombi bakımı yapılmazsa ne olur?

Kombi bakımını önemsemez ve aksatırsanız kombinizin ömrü kısalacaktır. Ayrıca bakımını yapmadığınız kombiden yüksek bir verim de elde edemezsiniz ve bu da ay sonu faturaya artış olarak yansır. Kombiniz kışın ortasında aniden bozulabilir ve soğuk bir evde kombinizin tamir edilmesini beklemek zorunda kalabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.