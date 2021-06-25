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Komandolar El Bab'a uğurlandı

Osmaniye'de, 'Korkutlar' olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 210 komando, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye’nin ElBab kentine uğurlandı.

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25.06.2021 13:56:10
Komandolar El Bab'a uğurlandı

OSMANİYE'de, 'Korkutlar' olarak bilinen Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli 210 komando, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El-Bab kentine uğurlandı.

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Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı Kışlası'ndaki uğurlama törenine, Vali Erdinç Yılmaz, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, kent protokolü, komandolar, komandoların aileleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Enver-ül Hamit Camii İmamı Yunus Önat, Kur'an-ı Kerim okudu.

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Albay Zafer Tombul, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Somali'de, Afganistan'da ve Libya'da olduğu gibi şu anda da Suriye'de tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiğini söyledi.

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Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere şifa dileyen Tombul, "Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte, birlikte kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yoktur. Gerekirse şehadet şerbetini aslanlar gibi içeriz. Suriye'de iç savaştan doğan boşluktan yararlanan terör örgütleri ve iş birlikçileri, sınır güvenliğimiz için tehlike oluşturmakta, aynı zamanda bulundukları topraklarda kardeşlerimize zulmetmektedirler. Komandolarımız, sizler bu zulmü önlemek ve ülkenin bekasını sağlamak için görevlendirildiniz" dedi.

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Daha sonra kürsüye çıkan Jandarma Yüzbaşı Faruk Özdemir, Komando Andı'nı okudu, dualarla kurbanlar kesildi.

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Törenden sonra 210 komando, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan El-Bab'a uğurlandı. Aileleriyle sarılıp vedalaşan komandolar, duygusal anlar yaşadı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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