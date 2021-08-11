Türkiye uzun zamandır özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) istilası ile mücadele etti. Tam müsilaj belası bitti derken uzmanlardan 'koloniyal müsilaj' uyarısı geldi. Bilim insanları Marmara Denizi'nde yeni müsilaj türü keşfetti ve bu müsilaj türünün daha istilacı 'sonradan taşınan ve koloniyal' özelliklere sahip olduğu belirtildi. Peki koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı? Müsilaj Marmara Denizi'nde var mı?

Türkiye uzun zamandır özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) istilası ile mücadele etti. Tam müsilaj belası bitti derken uzmanlardan "koloniyal müsilaj" uyarısı geldi. Bilim insanları Marmara Denizi'nde yeni müsilaj türü keşfetti ve bu müsilaj türünün daha istilacı "sonradan taşınan ve koloniyal" özelliklere sahip olduğu belirtildi. Peki koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı? Müsilaj Marmara Denizi'nde var mı?

Deniz ekosistemine büyük zarar veren müsilajların temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde büyük bir temizlik seferberliği başlatılmıştı. Deniz yüzeyinden tonlarca müsilaj toplanmış ve denizin biraz osun nefes alması sağlanmıştı. Havaların da ısınmasıyla bir süredir denizlerimizde müzilaj oluşumuna rastlanmıyordu. Ancak uzmanlardan Marmara Denizi için Koloniyal müsilaj uyarısı geldi. Marmara Denizi'nde yeni tespit edilen müsilaj türlerinin "sonradan taşınan ve koloniyal" özellikleriyle çevre felaketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Peki koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?

Koloniyal müsilaj nedir?

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Neslihan Özdelice ise, müsilajın, “phaeocystis” türünün hızlı koloni oluşturduğunu dile getirerek “Eğer gerekli tedbir alınmazsa devasa, boyumuzu aşan köpüklenme olaylarına sebep olur” ifadelerini kullandı. TBMM İklim Komisyonu'nda sunum yapan Prof. Dr. Polat, Marmara'daki müsilaj olayında farklı diatom ve dinoflagellat türlerinin arttığını dile getirirken, kayıt altına alınan yeni türlerin bölgede görüldüğünü kaydetti. Polat, şunları söyledi:

"Son görülen müsilaj olayında dikkat çekici olan Marmara Denizi için yeni kayıt olan türlerin ortamda görülmesi. Bunlardan özellikle phaeocystis pouchetti türüne baktığımızda bu türün ortama sonradan taşınmış olma ihtimali ortaya çıkıyor ve bu da aslında ortama sonradan taşınan türlerin bazı çevre felaketlerine neden olabileceğini göstermesi açısından da önemli. Bu türün daha çok koloniyal formları aşırı artış gösteriyor ve denizde köpüklenme benzeri bir görünüm ortaya çıkıyor, bunların oluşturduğu müsilajın bakterilerce parçalanmasının, diatomlar tarafından oluşturulan müsilajın parçalanmasına göre çok daha yavaş olduğu anlaşılmış yani bu tür bir ortamda müsilaja neden olursa parçalanma süreci belki de diğer türlerin neden olduğu müsilajın parçalanma süresinden çok daha yavaş olacak ve çok daha riskli bir durumla karşı karşıya kalabileceğiz."

Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?

Ağustos ayının ortasında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Bu dönemde denizlerin üstünde müsilaj oluşumuna rastlanmadı. Şu anda Marmara sahilleri ve denizi yüzeyinde müsilaj oluşumu görünmüyor.

Müsilaj (Deniz salyası) nedir?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.