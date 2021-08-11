DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Çin'de Kanadalı işadamına casusluk mahkumiyeti
Almanya'da enflasyon son 28 yılın en yüksek seviyesinde
Doğu'da 6 ilde sağanak yağış etkili olacak
Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunan şahıs için yakalama kararı
Japonya'da ağırlaşan hastaya yaklaşık 120 hastanede yatak bulunamadı
Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçecek mi? Sözleşmeli personele kadro verilecek mi?
ABD'de 27 senatörden Türk İHA ve SİHA'ları için ''şikayet'' mektubu
Sözleşmeli memurlar kadroya geçecek mi? 4-B sözleşmeli kamu personeline kadro verilecek mi?
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid’ten Fas'a ziyaret
Borsa güne yükselişle başladı
ABD Başkanı Biden: Afganistan'dan çekilme kararımdan pişman değilim
Koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?
Ahmet Karabacak kimdir? Ahmet Karabacak kaç yaşında, nereli?
ABD’den ''Afganistan'' açıklaması: Taliban'ın ilerleyişini yakından takip ediyoruz
Peru'dan ''Venezuela'' açıklaması: Destek vereceğiz!

TIMETURK / GENEL / Koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?

Koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?

Türkiye uzun zamandır özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) istilası ile mücadele etti. Tam müsilaj belası bitti derken uzmanlardan 'koloniyal müsilaj' uyarısı geldi. Bilim insanları Marmara Denizi'nde yeni müsilaj türü keşfetti ve bu müsilaj türünün daha istilacı 'sonradan taşınan ve koloniyal' özelliklere sahip olduğu belirtildi. Peki koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı? Müsilaj Marmara Denizi'nde var mı?

2 Saat Önce
2021-08-11 09:31:14
Koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye uzun zamandır özellikle Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) istilası ile mücadele etti. Tam müsilaj belası bitti derken uzmanlardan "koloniyal müsilaj" uyarısı geldi. Bilim insanları Marmara Denizi'nde yeni müsilaj türü keşfetti ve bu müsilaj türünün daha istilacı "sonradan taşınan ve koloniyal" özelliklere sahip olduğu belirtildi. Peki koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı? Müsilaj Marmara Denizi'nde var mı?

Deniz ekosistemine büyük zarar veren müsilajların temizlenmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde büyük bir temizlik seferberliği başlatılmıştı. Deniz yüzeyinden tonlarca müsilaj toplanmış ve denizin biraz osun nefes alması sağlanmıştı. Havaların da ısınmasıyla bir süredir denizlerimizde müzilaj oluşumuna rastlanmıyordu. Ancak uzmanlardan Marmara Denizi için Koloniyal müsilaj uyarısı geldi. Marmara Denizi'nde yeni tespit edilen müsilaj türlerinin "sonradan taşınan ve koloniyal" özellikleriyle çevre felaketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Peki koloniyal müsilaj nedir? Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?

Koloniyal müsilaj nedir?

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Neslihan Özdelice ise, müsilajın, “phaeocystis” türünün hızlı koloni oluşturduğunu dile getirerek “Eğer gerekli tedbir alınmazsa devasa, boyumuzu aşan köpüklenme olaylarına sebep olur” ifadelerini kullandı. TBMM İklim Komisyonu'nda sunum yapan Prof. Dr. Polat, Marmara'daki müsilaj olayında farklı diatom ve dinoflagellat türlerinin arttığını dile getirirken, kayıt altına alınan yeni türlerin bölgede görüldüğünü kaydetti. Polat, şunları söyledi:

"Son görülen müsilaj olayında dikkat çekici olan Marmara Denizi için yeni kayıt olan türlerin ortamda görülmesi. Bunlardan özellikle phaeocystis pouchetti türüne baktığımızda bu türün ortama sonradan taşınmış olma ihtimali ortaya çıkıyor ve bu da aslında ortama sonradan taşınan türlerin bazı çevre felaketlerine neden olabileceğini göstermesi açısından da önemli. Bu türün daha çok koloniyal formları aşırı artış gösteriyor ve denizde köpüklenme benzeri bir görünüm ortaya çıkıyor, bunların oluşturduğu müsilajın bakterilerce parçalanmasının, diatomlar tarafından oluşturulan müsilajın parçalanmasına göre çok daha yavaş olduğu anlaşılmış yani bu tür bir ortamda müsilaja neden olursa parçalanma süreci belki de diğer türlerin neden olduğu müsilajın parçalanma süresinden çok daha yavaş olacak ve çok daha riskli bir durumla karşı karşıya kalabileceğiz."

Marmara'da Müsilaj yeniden mi çıktı?

Ağustos ayının ortasında mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandı. Bu dönemde denizlerin üstünde müsilaj oluşumuna rastlanmadı. Şu anda Marmara sahilleri ve denizi yüzeyinde müsilaj oluşumu görünmüyor.

Müsilaj (Deniz salyası) nedir?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Müsilaj, biyolojik ve kimyasal birçok koşulun bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bu yapının oluşabilmesi için suyun çok sıcak ve durgun olması gerekiyor. Bu nedenle mevsimsel düzensizliklerin de müsilaj oluşumunda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu mikroorganizmalardan biri, müsilajı hareketleri için kullanan protistlerdir. Hareketlerinin yönü her zaman müsilaj salgısının tersidir. Polar bir glikoprotein ve bir ekzopolisakkarittir. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş