Kolon kanseri nedir? Belirtileri neler?
Kolon kanseri ne? Kolon kanserine hangi besinler iyi gelir? Kolon kanseri nedenleri neler? Ülkemizde yaygın bir hastalık olan kolon ve rektum kanserleri hem erkekler hem kadınlarda en sık görülen 3. kanser türü olarak tanımlanır. Resmi kanser istatistiklerine göre, her 100 bin kişi başına yıllık erkeklerde 21 yeni kolon ve rektum kanseri görülürken; kadınlarda bu sayı 13 olarak hesaplanmıştır.Kolon kanseri uygun tedavi edilmediği zaman ölüme neden olabilmekte. Kolon kanseri hakkında merak edilenlere değineceğiz. Kolon kanseri belirtileri neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İşte tüm detaylar...
2022-07-31 14:50:31
Kolon Kanseri Nedir?
Kolon kanseri nedir? Yaklaşık 1, 5 metre uzunluğunda olan kalın bağırsağın iç yüzeyinde oluşan kanserlere kolon kanseri olarak tanımlanmaktadır. Bu kanser türü kalın bağırsağın iç yüzeyini örten tabakadaki hücre ve hücre topluluklarının kontrolsüz büyümesi sonucu meydana gelen bir rahatsızlıktır.
Kolon Kanseri Belirtileri Neler?
- Dışkılama yapılsa dahil bağırsağın tam boşalmamış hissedilmesi.
- Dışkılama düzeninin bozulması
- Kanama veya dışkıda kan görülmesi.
- Dışkılama yaparken ağrı hissedilmesi.
- Dışkıda şeffaf bir salgı görülmesi.
- Karın ağrısı ve şişlik.
- Halsizlik, zayıflama,
- Karında kitle hissedilmesidir.
- Büyük abdestte yumurta akı görünümlü salgı gözükmesi gibi durumlar kolon kanserinin başlıca belirtileri arasında yer almaktadır.
Kolon Kanseri Neden Olur?
Kolon kanserini tetikleyen durumlar şunlardır; aşırı yağlı, kırmızı et ağırlıklı beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol tüketiminin yanı sıra polipler bu kansere sebep olmakta. Ayrıca bunların yanı sıra şeker hastalığı ve hareketsiz bir hayat tarzıda kolon kanserine neden olabilmektedir.
Kolon Kanserine Ne İyi Gelir?
- Kefir
- Yoğurt
- Tahıllar ve kuru baklagiller
- Turşu
- Badem
- Ispanak
- Elma
- Muz
- Bu hastalığa karşı günde bir kaşık zerdeçal ve yarım kilo ev yoğurdunu düzenli bir şekilde tüketmelisiniz.
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