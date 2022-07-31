Kolon kanseri nedir? Belirtileri neler?

Kolon kanseri ne? Kolon kanserine hangi besinler iyi gelir? Kolon kanseri nedenleri neler? Ülkemizde yaygın bir hastalık olan kolon ve rektum kanserleri hem erkekler hem kadınlarda en sık görülen 3. kanser türü olarak tanımlanır. Resmi kanser istatistiklerine göre, her 100 bin kişi başına yıllık erkeklerde 21 yeni kolon ve rektum kanseri görülürken; kadınlarda bu sayı 13 olarak hesaplanmıştır.Kolon kanseri uygun tedavi edilmediği zaman ölüme neden olabilmekte. Kolon kanseri hakkında merak edilenlere değineceğiz. Kolon kanseri belirtileri neler? Merak edilen bu soruyu cevaplayacağız. İşte tüm detaylar...