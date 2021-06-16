Kolin İnşaat kimin? Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen inşaat firmalarından biri olan Kolin İnşaat son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Kolin İnşaat sahibi kim? Kolin İnşaat kimin? Kolin Şirketler Grubu'nun amiral gemisi olan Kolin İnşaat 1977 yılında kurulmuştur. Kolin İnşaatın sahibi Naci Koloğlu'dur. Peki Naci Koloğlu kimdir? Naci Koloğlu nereli kaç yaşında?

Kolin İnşaat kimin? Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen inşaat firmalarından biri olan Kolin İnşaat son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı. Peki Kolin İnşaat sahibi kim? Kolin İnşaat kimin? Kolin Şirketler Grubu'nun amiral gemisi olan Kolin İnşaat 1977 yılında kurulmuştur. Kolin İnşaatın sahibi Naci Koloğlu'dur. Peki Naci Koloğlu kimdir? Naci Koloğlu nereli kaç yaşında?

Türkiye'nin önde gelen inşaat firmalarından biri olan Kolin İnşaat son zamanlarda internette araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar Kolin İnşaat kimin? Kolin İnşaat sahibi kim? Naci Koloğlu kimdir? gibi soruları sruyor. Kolin İnşaat 1977 yılında Elazığ merkezli olarak kurulan kısa süre içinde büyüyen bir inşaat firmasıdır.

Kolin İnşaat kimin?

Kolin İnşaat bugün Türkiye'nin inşaat alanında en nemli firmalarından biridir. 1977 yılında Elazığ merkezli olarak kurulan Kolin İnşaat hem Türkiye'de hem de dünyanın çeşitli noktalarında kritik inşaat ihaleleri alarak adını duyurdu. Firma Türkiye'nin en önemli inşaat firmaları arasındadır. kolin İnşaat Türkiye ve dünyada başarılı projelere imza atmıştır. Kolin İnşaat altyapı çalışmalarının yanı sıra karayolu, demiryolu, metro, liman, konut, endüstriyel tesis, sulama ve baraj projeleri de gerçekleştirmektedir. Kolin İnşaat ve sahibi Naci Koloğlu'dur. Peki Naci Koloğlu kimdir?

Naci Koloğlu kimdir?

Naci Koloğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Kolin İnşaat'ın sahibi Naci Koloğlu kimdir? Naci Koloğlu aslen Elazığlı'dır. Naci Koloğlu Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanıdır. 1946 yılında Elazığ'da dünyaya gelen Naci Koloğlu iş hayatına KOLSAN A.Ş. adlı şirket ile başlamıştır. Kolsan A.Ş. Naci Koloğlu'nun babası Mehmet Koloğlu tarafından kurulmuştu. Kolin inşaatı 1977 yılında kuran Naci Koloğlu'nun Türkiye ve dünya çapında aldığı projeler ile adından söz ettirdi.

Kolin İnşaat yönetimi:

Naci KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı)

Celal KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

Veysi Akın KOLOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

M. Kemal KOLOĞLU (Genel Koordinatör)

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