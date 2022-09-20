Kolay Tiramisu Tarifi Nedir? Tiramisu Yapımı
Evde kolay tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi, Lezzetli tiramisu tarifi nedir? Misafirlerinize ikram edebileceğiniz lezzetli tatlı türlerinden tiramisu tarifine haberimizde değineceğiz. İşte detaylar.
2022-09-20 11:17:46
Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler
- 1 adet pandispanya keki
Muhallebisi için;
- 5 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 1 adet yumurta
- 200 gram labne peyniri
Islatmak için;
- 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
- 3'ü bir arada hazır kahve
Üzeri için;
- Kakao
Tiramisu Tarifi Nasıl Yapılır?
- Muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta bir kapta çırpılır.
- Ardından karışım ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.
- Kaynadıktan sonra altı kapatılır.
- Daha sonra hızlı soğuması için ayrı bir kaba boşaltılır.
- 15 dk. kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilir ve mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar iyice çırpılır.
- Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir.
- Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır.
- Üzerine kremanın yarısı ilave edilir ve güzelce yayılır.
- Ardından kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra pandispanyanın ikinci katı kremanın üzerine kapatılır.
- Krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce spatula veya pasta sıvama aparatı ile kapatılır.
- Pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir.
- Son olaraktan da tatlınız buzdolabında birkaç saat dinlenmeye bırakılır.
- Dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun.
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