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Kolay Tiramisu Tarifi Nedir? Tiramisu Yapımı

Evde kolay tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi, Lezzetli tiramisu tarifi nedir? Misafirlerinize ikram edebileceğiniz lezzetli tatlı türlerinden tiramisu tarifine haberimizde değineceğiz. İşte detaylar.

3 Saat Önce
2022-09-20 11:17:46
Kolay Tiramisu Tarifi Nedir? Tiramisu Yapımı

Tiramisu Tarifi İçin Malzemeler

  • 1 adet pandispanya keki

Muhallebisi için;

  • 5 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 adet yumurta
  • 200 gram labne peyniri

Islatmak için;

  • 1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
  • 3'ü bir arada hazır kahve

Üzeri için;

  • Kakao

Tiramisu Tarifi Nasıl Yapılır?

  • Muhallebi için şeker, un, süt ve yumurta bir kapta çırpılır.
  • Ardından karışım ocakta kaynayıncaya kadar karıştırılarak pişirilir.
  • Kaynadıktan sonra altı kapatılır.
  • Daha sonra hızlı soğuması için ayrı bir kaba boşaltılır.
  • 15 dk. kadar bekleyip ılındıktan sonra labne peyniri ilave edilir ve mikser ile pürüzsüz hale gelene kadar iyice çırpılır.
  • Diğer taraftan sıcak su içinde hazır kahve çözdürülerek hazırlanır ve hafif soğuması beklenir.
  • Servis tabağına pandispanya kekinin bir katı yerleştirilerek kahvenin yarısı ile ıslatılır.
  • Üzerine kremanın yarısı ilave edilir ve güzelce yayılır.
  • Ardından kalan kahve ile üst kat da ıslatıldıktan sonra pandispanyanın ikinci katı kremanın üzerine kapatılır.
  • Krema pastanın üzerine dökülerek pastanın üzeri ve kenarları güzelce spatula veya pasta sıvama aparatı ile kapatılır.
  • Pastanın üzerine süzgeç yardımı ile kakao serpilir.
  • Son olaraktan da tatlınız buzdolabında birkaç saat dinlenmeye bırakılır.
  • Dinlendirildikten sonra dilimlenerek servis edilir. Afiyet olsun.
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