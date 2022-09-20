Kolay Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır? Evde Muhallebi Yapma
Evde kolay tiramisu nasıl yapılır? Evde tiramisu yapımı, pratik tiramisu tarifi nedir? Misafirlerinize ikram edeceğiniz lezzetli tiramisu tarifine haberimizde değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar…
2022-09-20 12:39:51
En Kolay Muhallebi Tarifi İçin Malzemeler
- Yarım su bardağından biraz fazla şeker
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 3 yemek kaşığı un
- 4,5 su bardağı süt
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 1 paket vanilya
Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır?
- Lezzetli ve kolay muhallebi tarifi için öncelikle uygun bir tencereye toz şeker, nişasta, un ve sütü ilave edip tel çırpıcı ile güzelce çırpın.
- Daha sonra pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra tencereyi ocağa alın.
- Aldığımız malzemeleri karıştırarak pişirelim.
- Muhallebi koyulaşıp göz göz olduktan sonra ocaktan alın.
- Ardından içerisine tereyağı ve vanilyayı ilave edin.
- Tereyağı eriyene kadar tekrar karıştırın.
- Muhallebinin kıvamı soğudukça koyulaşacaktır.
- Hazırlanan muhallebiyi servis kâselerine paylaştırın.
- Muhallebinin üzerini bir kaşık yardımı ile düzeltin.
- Tatlıları en az 3 saat dinlenmeye bırakalım.
- Dinlenen muhallebimizi dolaptan alın.
- Ardından istediğiniz gibi süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!
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