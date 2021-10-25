Kolajen nedir ve ne işe yarar?

Vücudumuz için çok önemli bir protein olan kolajen, hareket sisteminin yapı taşlarını, özellikle kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri oluşturur. Peki kolajen vücudumuzda ne işe yarar? Kolajen nedir? Kolajeni doğal yollarla nasıl vücudumuza alırız? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık...



Kolajeni son zamanlarda çok sık duyar olduk. Genellikle cilt sağlığı ile alakalı olduğu sanılsa da kolajen bütün vücudumuz için gerekli bir proteindir. Kolajenin vücudumuzda görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Hareket sistemimizin yapı taşını oluşturan kolajen vücudumuzdaki bağ dokusunun %80'ini oluşturur.

Kolajen vücudumuzda ne işe yarıyor?

Fibroblast bağ dokumuzun temel hücresidir ve en önemli görevi cilde parlaklık ve esneklik sağlayan kolajeni ve elastini üretmektir. Kolajen fibroblastlar ve diğer hücreler tarafından oluşturulur. Kolajen kemikleri ve kasları bir arada tutar, organlarımızı korur ve cildimizin elastikiyetinin artmasını sağlar.

Kolajen cildin pürüzsüz olmasına katkıda bulunur, cildi yeniler. Dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Kemikleri güçlendirir. Cildin nem tutmasını sağlar. Saçlara sağlık kazandırır. Selüliti azaltır. Düzenli bir uyku sağlar ve kalbin daha sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.

Vücudumuz kolajen üretiyor mu?

Hayat tarzımız, yaşadığımız yerin iklimi, beslenme tarzımız ve yaşımız kolajen üretimini etkiler. 25 yaşından sonra ortalama bir insanda senede %1 ile 2 aralığında bir kolajen üretimi düşüşü olur. 40 yaşa gelindiğinde ise 30 yaş öncesine göre kolajende yüzde 10 ile 20 aralığında bir kayıp olur. Bu yüzden yaşımız ilerledikçe cildimizin elastikiyeti azalır. Cildimiz kurur, incelir, sarkar ve kırışır. Güneş lekeleri görülür. Saçlarımız eski sağlığını kaybeder, tırnaklarımız çabuk kırılır bir hale gelir.

Kolajen eksikliğinde vücutta ne gibi belirtiler olur?

Kolajen eksikliği en çok ciltte kendini belli eder. Cilt matlaşır, kırışır ve sarkar. Ayrıca cildin iyileşme hızı da düşer. Yüz ve göz çevresinde morarmalar olur. Diş eti kanamaları da kolajen eksikliğine bağlı olarak oluşabilir. Saçlar daha yavaş uzar ve dökülmeler görülür. Tırnaklar kırılır, soyulur ve mantar hastalığı riski artar. Kas kütlesi azalır, güçsüzlük, hareket sırasında eklem ağrıları görülür.

Kolajeni doğal yollarla hangi besinlerden vücudumuza alabiliriz?

Kolajen kemik suyunda bol miktarda bulunur. Et, balık ve tavuk kolajenden zengindir. Çilek, elma, kırmızı biber gibi kırmızı meyve ve sebzeler kolajen içerir. Ayrıca soğan, sarımsak, avokado, portakal, greyfurt, salatalık ve havuç da kolajen içeren besinler arasındadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.