Kolajen Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Kolajen Faydaları

Kolajen nedir, neden olur? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen ne için kullanılır? Vücudumuz ve cildimiz için önemli bir göreve sahip olan kolajen bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumayı sağlar. Kolajen hakkında merak edilen detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.

Kolajen Nedir?

Kolajen ne? Kolajen vücutta deri, kemik, tendon, ligamentler başta olmak üzere pek çok organda bulunan bir yapısal protein olarak tanımlanır. Vücutta en çok bulunan proteindir. Ayrıca kolajen vücut yapısının koruyan temel maddedir.

Kolajen Ne İçin Kullanılır?

Kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünün korunmasını sağlamaktır. Kolajen olmadan vücut parçalarımız bir arada kalamaz. Kolajenin temel görevi, cilde güç, esneklik ve sağlamlık sağlayarak, cilt yapısını oluşturan bir ağ örmektir.

Kolajen içeren besinler nelerdir?

İlikli kemik suyu.

Sığır eti.

Tavuk eti.

Hindi eti.

Balık.

Yumurta beyazı

Ahududu

Böğürtlen

Yaban mersini

Kızılcık

Çilek

Kiraz

Elma

Kapya biber

Maydanoz

Limon

Kivi

Portakal

Greyfurt

Mandalina

Pancar

Kırmızı kapya biber

Domates

Brokoli

Lahana

Soğan

Sarımsak

Karnabahar

Pırasa

Brüksel lahanası

Kolajen Kaybına Yol Açan Faktörler Nelerdir?

Sigara kullanımı,

Çevre kirliliği

Stres

Alkol tüketimi,

Güneş ışığına maruz kalma

Paketlenmiş, rafine gıdalar,

Sağlıksız beslenme,

Uyku düzensizliği

Yeterince uyumama

Aşırı şeker tüketimi

Menopoz

Kolajen Eksikliği Nasıl Belli Olur?

Tırnaklarda kırılmalar

Diş eti hassasiyeti ve diş eti kanaması artar.

Ciltte sarkma

Kişi enerji kaybı yaşar

Burun kanaması olabilir.

Vücutta morluklar

Selülit problemi artar.

Cilt kuruluğu,

Kırışıklık,

Selülit,

Eklem rahatsızlıkları

Kolajen Tipleri Nelerdir?

Kolajenin vücudumuzda en sık görülen çeşitleri tip 1, tip 2 ve tip 3, tip 4 ve tip 10'dur.