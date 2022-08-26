Kolajen Nedir ve Ne İçin Kullanılır? Kolajen Faydaları
Kolajen nedir, neden olur? Kolajen içeren besinler nelerdir? Kolajen ne için kullanılır? Vücudumuz ve cildimiz için önemli bir göreve sahip olan kolajen bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumayı sağlar. Kolajen hakkında merak edilen detaylara haberimizde yer verdik. İşte detaylar.
2022-08-26 22:16:11
Kolajen Nedir?
Kolajen ne? Kolajen vücutta deri, kemik, tendon, ligamentler başta olmak üzere pek çok organda bulunan bir yapısal protein olarak tanımlanır. Vücutta en çok bulunan proteindir. Ayrıca kolajen vücut yapısının koruyan temel maddedir.
Kolajen Ne İçin Kullanılır?
Kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünün korunmasını sağlamaktır. Kolajen olmadan vücut parçalarımız bir arada kalamaz. Kolajenin temel görevi, cilde güç, esneklik ve sağlamlık sağlayarak, cilt yapısını oluşturan bir ağ örmektir.
Kolajen içeren besinler nelerdir?
- İlikli kemik suyu.
- Sığır eti.
- Tavuk eti.
- Hindi eti.
- Balık.
- Yumurta beyazı
- Ahududu
- Böğürtlen
- Yaban mersini
- Kızılcık
- Çilek
- Kiraz
- Elma
- Kapya biber
- Maydanoz
- Limon
- Kivi
- Portakal
- Greyfurt
- Mandalina
- Pancar
- Kırmızı kapya biber
- Domates
- Brokoli
- Lahana
- Soğan
- Sarımsak
- Karnabahar
- Pırasa
- Brüksel lahanası
Kolajen Kaybına Yol Açan Faktörler Nelerdir?
- Sigara kullanımı,
- Çevre kirliliği
- Stres
- Alkol tüketimi,
- Güneş ışığına maruz kalma
- Paketlenmiş, rafine gıdalar,
- Sağlıksız beslenme,
- Uyku düzensizliği
- Yeterince uyumama
- Aşırı şeker tüketimi
- Menopoz
Kolajen Eksikliği Nasıl Belli Olur?
- Tırnaklarda kırılmalar
- Diş eti hassasiyeti ve diş eti kanaması artar.
- Ciltte sarkma
- Kişi enerji kaybı yaşar
- Burun kanaması olabilir.
- Vücutta morluklar
- Selülit problemi artar.
- Cilt kuruluğu,
- Kırışıklık,
- Selülit,
- Eklem rahatsızlıkları
Kolajen Tipleri Nelerdir?
Kolajenin vücudumuzda en sık görülen çeşitleri tip 1, tip 2 ve tip 3, tip 4 ve tip 10'dur.
- Tip 1 Kolajen: Tip 1 kolajen ciltteki çizgileri ve kırışıklıkları ortadan kaldırmada etkilidir. Vücutta en fazla bulunan kolajen, tip 1'dir. Vücudun parçalarını oluşturan eozinofilik liflerden oluşmaktadır.
- Tip 2 Kolajen: Tip 2 kolajen hücresel olmayan kıkırdak matrisi tarafından üretilmektedir.
- Tip 3 Kolajen: Tip 3 kolajen organlarımızı ve cildimizi oluşturan hücre dışı matrisin ana bileşeninden meydana gelmektedir.
- Tip 4 Kolajen: Cildin sıvı filtrasyonu aşamasında rol oynayan tip 4 kolajen, sindirim ve solunum yüzeylerini oluşturmaktadır.
- Tip 10 Kolajen: Yeni kemiklerin oluşumunda görev alan tip 10 kolajen aynı zamanda eklem kıkırdaklarının gelişimi için de önemlidir.
YORUMLAR (0)