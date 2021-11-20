Kolajen hangi besinlerde bulunur?

Kolajen insan vücudunun yapı taşı olan proteinlerden biridir. Kolajen cilde, saçlara, kemiklere, eklemlere, iç organlara faydalı bir maddedir. Peki bu faydalı maddeyi hangi besinleri tüketerek vücudumuza alabiliriz? Sizler için araştırdık...



Kolajen insan vücudunun yapı taşı olan proteinlerdendir. Cildimize, saçlarımıza, kemiklerimize, eklemlerimize, iç organlarımıza faydalı bir protein olan kolajen dokularımızın ve organlarımızın sağlıklı olmasına fayda sağlar. Ayrıca dokulara canlılık ve esneklik kazandırır.

Kolajenin vücudumuzda ne gibi bir görevi vardır?

Kolajen, vücuda sağladığı canlılık ve esneklik kazandırır. Ayrıca cildin de esnek olmasını sağlar. Kırışıklık oluşmasını önler, var olan kırışıklıkların görünümünü azaltır. Vücutta oluşan çatlaklara da iyi gelir. Vücuttaki yağların azalmasına destek olur.

Kolajen damar tıkanıklığı, kalp krizi gibi çeşitli kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür, var olan problemlerin iyileşmesine yardımcı olur.

Sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Sindirimi düzenlediği ve yağların azalmasını sağladığı için kilo vermek isteyenlere yardımcı olur.

Bağırsaklara da iyi gelen kolajen, bağırsaklarda oluşan problemlerin daha hızlı bir şekilde onarılmasını sağlar. Karaciğer sağlığında da önemli etkileri olan kolajen, karaciğeri zararlı ve yabancı maddelerden arındırır.

Kornea üzerinde olumlu etkilerde sahip olan kolajen göz sağlığı için de olmazsa olmaz maddelerden biridir.

Kemikleri güçlendirici bit etkisi olduğundan kolajen, vücuttaki kemik yoğunluğunun artmasını sağlar ve kemik sağlığını korur. Eklemlerde ve kaslarda oluşan ağrıların hızlı bir şekilde geçmesine destek olur.

Hangi besinler vücudumuzda kolajenin artmasına yardımcı olur?

Kolajen doku ve organlarımızın sağlıklı olmasını sağlayan bir proteindir ve vücut dokularımızın önemli dostlarındandır. Vücudumuza yeterli miktarda kolajen alabilmek için bazı besinlerin tüketimine önem göstermemiz gerekir. Peki kolajen içeren, vücudumuzdaki kolajen miktarının artmasını sağlayacan besinler hangileri?

Kemik suyu, balık, kırmızı et ve et ürünleri, üzüm çekirdeği, çilek, pancar gibi kırmızı meyve ve sebzeler, muz, sarımsak, yeşil zeytin, kereviz gibi sülfür içeren besinler, soya ve soya ürünleri, havuç, ıspanak, şalgam gibi A vitamini içeren besinler kolajen deposudur. Bu besinleri beslenmenize daha sık katarak vücudunuza ihtiyacı olan kolajeni kazandırabilirsiniz.

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