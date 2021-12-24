Kol sarkmalarını toparlamak için...

Yaşlanma, derinin gevşek olması, hareketsizlik, ani kilo kaybı, hormonal değişiklikler, kilo artışı yüzünden kollarda sarkmalar görülebilir. Bu sorunu en fazla kadınlar yaşamaktadır. Peki kol sarkması nasıl geçer? Kol sarkmalarını toparlayan bitkisel bir yöntem var mı? Kol sarkması neden olur? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık, haberimizde bulabilirsiniz...



Özellikle kadınlarda görülen kol sarkması, birçok nedene bağlı olarak görülebilir. Genel olarak yaş ve yer çekiminin etkisiyle oluşur. Yer çekimi kollarda aşağı doğru bir sarkmaya neden olur. Kol sarkmaları estetik görüntü bozar. Ayrıca sürtünme ve terleme gibi problemlere neden olarak yaşam kalitesini düşürür. Bu problem deri canlılığını etkileyen östrojen hormonu eksikliklerinde yani menopoz sonrasında veya yumurtalıkları alınan kadınlarda da görülebilir. Kol sarkmaları ileri boyuttaysa cerrahi veya ameliyatsız yöntemlerle yok edilebilir.

Kol sarkmasından kurtulmak için hayatınızda şekeri ve yağı çıkarmanız gerekir. Aynı zamanda kol sarkması için kremlerden de faydalanabilirsiniz. Bu kremler derinin sıkılaşmasına yardımcı olur. Ancak kalıcı bir çözüm sağlamak için yeterli değildir. Eğer spor ve beslenme ile desteklenmezse, sarkma tekrarlanır.

Kol sarkmaları nasıl geçer?

İleri derece kol sarkması yaşıyorsanız bu sorundan kurtulmak için tek ve kalıcı çözüm yöntemi ameliyattır. Kol germe estetiği tek seferlik bir ameliyattır. Germe işlemi sonrası kol eski haline tekrar dönmez. Fakat hasta aşırı kilo alıp vermeye devam ederse kol sarkması tekrarlayabilir.

Kol sarkmasını gideren bitkisel bir yöntem var mı?

Metabolizmaya hız kazandıran ve yağ yakımı gerçekleştiren yöntemler sayesinde kol sarkması ortadan kalkabilir. Bu konuda yağ yakıcı bitki çayları da etkili olacaktır. Tüketilen bitki çayları metabolizma hızının yükselmesine yardımcı olur. Bu da vücudun çok daha hızlı bir şekilde yağlardan kurtulmasını sağlar. Bu sayede kol bölgesindeki yağlar giderilir ve sarkma problemi ortadan kalkabilir.

Vücutta doğal kolajen üretimine destek veren ve elastikiyet kazandıran yöntemler kol sarmasına ameliyatsız çözüm olabilir. Ayrıca protein içeren besinlerin tüketiminin artması da önemlidir. Bu sayede kas oranı artacak ve yağ oranı azalacaktır. Egzersizlerden de olumlu sonuçlar alınabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.