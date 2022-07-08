Kod Adı Kılıçbalığı Filmin Oyuncuları Kimdir? Kod Adı Kılıçbalığı Filminin Konusu Nedir?

2001 yılında vizyona giren Kod Adı Kılıçbalığı filmi unutulmaz yapımlardan biri olarak biliniyor. Filmin başrollerinde John Travolto yer alıyor. Sevilen yapımlar arasında yer alan bu filmin yönetmen koltuğunda Dominic Sena oturuyor. Yayınlandığı günden bu yana defalarca televizyonlarda yayınlanan bu yapım, ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Peki Kod Adı Kılıç Balığı filminin konusu nedir? Kod Adı Kılıç Balığı filminin oyuncuları kimlerdir? Detaylar burada...

Amerika Birleşik Devletleri içindeki derin devlet, uyuşturucuyla mücadele için Kılıçbalığı adlı bir operasyon başlatır. Ancak bu işlem devam etmez, kesintiye uğrar. Operasyon yarım kaldığında ise ortada 400 milyon dolar kalıyor.

15 yıl sonra kalan parayı almak isteyen çok kişi var. Bu kişilerden biri de Black Cell adlı silahlı bir örgütün lideri olan Gabriel Shear'dır. Gabriel ve ekibi bu parayı uluslararası terörle mücadelede kullanmak istiyor.

Ancak bu para özel bir güvenlik kodu ile saklanmaktadır. Gabriel Shear, yetenekli bir bilgisayar korsanı olan Stanley'i bulur ve şifreyi zorla kırmaya çalışır. Shear ise kızı Holly ile yeniden bir araya gelebilmek için büyük miktarda paraya ihtiyaç duyar.

Kod Adı Kılıçbalığı Filmin Oyuncuları Kimdir?