Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimdir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi?
Kocan Kadar Konuş filminin devamı olarak çekilmiş olan filmin başrollerinde yine Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer alıyor. Filmin nerede, ne zaman çekildiği hangi yıl çıktı ise merak konusu oldu.
2022-01-18 21:30:12
Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmi. Kocan Kadar Konuş filminin devamı olarak çekilmiştir. Başrollerde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer almaktadır.
Filmin çekimleri Bolu ve Sakarya illerimizde yapılmıştır. Çekimler genel olarak Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yapıldığı bilinmektedir.
Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden "ne derler korkusuna" meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder aileler.
Ezgi Mola
Murat Yıldırım
Hümeyra
Nevra Serezli
Gülenay Kalkan
Eda Ece
Begüm Öner
Gül Arıcı
Muhammet Uzuner
İsmail İncekara
Nilgün Kasapbaşoğlu
Meltem Özsavaş
Hakan Salınmış
Enis Arıkan
Bora Akkaş
Güven Murat Akpınar
Güçlü Yalçıner
Mehmet Baran Erdoğan
Tolga Çıklaçiftçi
Romina Özipekçi
Gözde Seda Altuner
Burak Topaloğlu
Emine Gülsüm Göznümer
Ayten Mısırlıoğlu
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