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TIMETURK / GENEL / Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimdir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimdir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi?

Kocan Kadar Konuş filminin devamı olarak çekilmiş olan filmin başrollerinde yine Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer alıyor. Filmin nerede, ne zaman çekildiği hangi yıl çıktı ise merak konusu oldu.

1 Saat Önce
2022-01-18 21:30:12
Kocan Kadar Konuş: Diriliş oyuncuları kimdir? Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi nerede çekildi?

Kocan Kadar Konuş: Diriliş, Kıvanç Baruönü tarafından yönetilmiş, 2015 yılı yapımı sinema filmi. Kocan Kadar Konuş filminin devamı olarak çekilmiştir. Başrollerde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer almaktadır.

Filmin çekimleri Bolu ve Sakarya illerimizde yapılmıştır. Çekimler genel olarak Bolu'nun Göynük ilçesi ve Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yapıldığı bilinmektedir.

Kıvanç Baruönü yönetmenliğinde, senaryosu Kıvanç Baruönü ve Şebnem Burcuoğlu'na ait olan filmin başrollerini Ezgi Mola ve Murat Yıldırım paylaşıyor. Kocan Kadar Konuş'un bu devam filminde, geleneksel Türk kızı kalıplarına ve nesiller boyu devam eden "ne derler korkusuna" meydan okuyan Efsun, hayatının aşkı Sinan'a evlenme teklif eder ve düğün süreci başlar. Ancak, her genç kızın kabusu, Efsun ve Sinan'ın hikayesine de gölge eder aileler.

Ezgi Mola

Murat Yıldırım

Hümeyra

Nevra Serezli

Gülenay Kalkan

Eda Ece

Begüm Öner

Gül Arıcı

Muhammet Uzuner

İsmail İncekara

Nilgün Kasapbaşoğlu

Meltem Özsavaş

Hakan Salınmış

Enis Arıkan

Bora Akkaş

Güven Murat Akpınar

Güçlü Yalçıner

Mehmet Baran Erdoğan

Tolga Çıklaçiftçi

Romina Özipekçi

Gözde Seda Altuner

Burak Topaloğlu

Emine Gülsüm Göznümer

Ayten Mısırlıoğlu

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