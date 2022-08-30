KM Sorgulama Nedir? Plakadan araç km sorgulama nasıl yapılır?

Araç satın alacakların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de arabanın kilometre (KM) bilgilerini bilmek gerekir. Satın alınacak olan aracın kaç km yol yaptığı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. KM sorgulama nasıl yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Plakadan kilometre sorgulama işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…