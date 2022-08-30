KM Sorgulama Nedir? Plakadan araç km sorgulama nasıl yapılır?
Araç satın alacakların dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan biri de arabanın kilometre (KM) bilgilerini bilmek gerekir. Satın alınacak olan aracın kaç km yol yaptığı gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilirsiniz. KM sorgulama nasıl yapılır? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Plakadan kilometre sorgulama işte merak edilen tüm detayların cevabı haberimizde…
2022-08-30 15:20:39
TÜVTÜRK İle Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?
- İlk olarak TÜVTÜRK internet sitesine https://www.tuvturk.com.tr/ girmeniz gerekmektedir.
- Ardından karşınıza çıkan ekranda Km sorgula sekmesi altında “Araç Muayene Sorgulama” kısmına tıklayınız.
- Daha sonra plaka ve muayene rapor numarasını giriniz.
- Bu şekilde istenilen bilgilere ulaşmış olacaksınız.
- Ödeme işlemini onayladığınızda, 6.00 TL kartınızdan tahsis edilecektir.
PTT İle Kilometre Sorgulama
PTT'den araç kilometresi sorgulamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
- İlk önce hgs.pttavm.com adresine gidin.
- Üst menüde bulunan “km Sorgulama” alanına tıklayın.
- Plaka numarasını ya da şasi numaranızı girin.
- Ardında mail adresinizi de girerek ilerle butonuna basın.
- km sonucu e-mail adresinizi gönderilecekti.
- PTT üzerinden km sorgulama işlemi 9 TL'dir.
SMS ile Km Sorgulama Nasıl Yapılır?
Kilometre sorgulaması yapmak için aracın plaka veya şase numarası bilinmeli. Ardından aracınızın plakasının veya şase numarasını 5664'e bitişik yazılarak mesaj atınız. Bu şekilde kilometre bilgilerine ulaşabilirsiniz.
E-Devlet Aracılığıyla Kilometre Sorgulama Nasıl Yapılır?
- e-Devlet Araç Km sorgulama sayfasına gidin.
- Yönlendirildiğiniz sayfada araç şase numarası ve plaka ile sorgulama yapabilirsiniz.
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