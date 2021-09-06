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KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek
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TIMETURK / GENEL / KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek

KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren yolculuk öncesinde 'adapass.gov.ct.tr' adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile ülkeye giriş yapabilecek.

2 Saat Önce
2021-09-06 11:13:33
KKTC'ye girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren yolculuk öncesinde "adapass.gov.ct.tr" adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile ülkeye giriş yapabilecek.

KKTC'de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 1 Eylül'de önerdiği ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı karara göre, bugün itibarıyla ülkeye hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerden QR kod istenecek.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Healthpass, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Greenpass ve İngiltere vatandaşlarının NHS QR kodlu evrakını, ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri gerekecek.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını, uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri zorunlu olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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