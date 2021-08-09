KKTC'ye giriş (1 Temmuz)

Artan kovid vakaları nedeniyle tedbirleri arttıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 Temmuz itibari ile yeni bir döneme girdi. Bu dönemle birlikte tedbirleri gevşeten KKTC, ülkeleri kategorilere ayırdı. Peki bu dönemde alınan kararları hangi ülkeleri kapsamaktadır? A, B ve C kategorileri ne ifade etmektedir? Türkiye hangi kategoride yer almaktadır? KKTC’ye girişlerde zorunlu karantina mevcut mu? KKTC’de öğrenim gören öğrenciler, ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina ücretli mi?

Artan kovid vakaları nedeniyle tedbirleri arttıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 1 Temmuz itibari ile yeni bir döneme girdi. Bu dönemle birlikte tedbirleri gevşeten KKTC, ülkeleri kategorilere ayırdı. Peki bu dönemde alınan kararları hangi ülkeleri kapsamaktadır? A, B ve C kategorileri ne ifade etmektedir? Türkiye hangi kategoride yer almaktadır? KKTC'ye girişlerde zorunlu karantina mevcut mu? KKTC'de öğrenim gören öğrenciler, ülkeye girişlerinde uygulanacak karantina ücretli mi?

Covid tedbirleri nedeniyle turist girişinde sınırlamanın olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, açıklanan yeni kararlar ile 1 Temmuz itibari ile ülkeye giriş izni vereceğini bildirdi. İşte tüm detayları ile KKTC 1 Temmuz'dan itibaren yeni alan koronavirüs tedbirleri…

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, Cumhurbaşkanı tarafından yönetilen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamalar ile yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Açıklanan kararlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne girişlerin üç kategori şeklinde gerçekleşeceği bildirildi. Bu üç kategori A, B ve C şeklinde belirlendi. A kategorisinde Türkiye, Malta, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Slovenyan, Macaristan, İsrail, Yunanistan, Danimarka ve Litvanya'nın bulunduğu ülkeler dahil olacaktır. Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamaya göre bu ülkelerden gelen yolcuların KKTC'ye giriş öncesinde son 72 saatte yapılmış ve sonucu negatif çıkan PCR test vasıtasıyla ülkeye girişleri mümkün olacaktır.

Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamaya göre B kategorisinde bulunun ülkeler İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan olarak belirlendi. Bu ülkeler için çifte negatif PCR testinin uygulanacağı bildirildi. Bu ülkeden gelen vatandaşların iki tane PCR testi oldurmaları gerekmektedir. Alınan karara göre 72 saat öncesinde alınan ve negatif çıkan PCR testine ek olarak ülke girişinde de tekrardan bir PCR testi alınacağı bildirildi. Eğer yolcuların ülke girişinde covid testlerinin pozitif çıkması halinde zorunlu bir karantinanın uygulanacağı duyuruldu.

Riskli grup olarak belirlenen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Birleşik Krallık ve İran'ın bulunduğu C grubunda ise alınan tedbirler oldukça sertleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamaya göre bu ülkelerden gelen yolcuların 72 saat öncesine kadar PCR testi yapmaları gerektiği bildirildi. Bunun yanı sıra bu ülkeye giriş yapan kişilerin ödemelerini kendileri yaparak 14 gün boyunca karantinada kalacakları bildirildi. Bu şartı kabul eden vatandaşların KKTC'ye girişlerine izin verileceği söylendi.

Belirlenen A, B ve C gruplarının yanı sıra alınan kararlarda belli istisnalarda mevcuttur. Bu istisnalar ise şöyledir;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yaşayan Rumların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine girişlerin olacağını söyledi. Bu geçişlerde yolculardan bir defaya mahsus olmak üzere 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR testi isteneceği, daha sonra yapılan geçişlerde ise tamamen tesadüfi testlerin olacağı bildirildi.

Bunun yanı sıra 22 Haziran'la birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde çalışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına, Pile'de yaşamına devam eden Kıbrıslı Türklere ve Karpaz'daki Rum vatandaşların Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçişleri için 72 saat öncesinde alınmış negatif PCR testinin alınması şart koşuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamda bu süreçte ülkeye giriş yapacak öğrenciler için karantina ücreti alınmayacağını bildirdi. Alınan karara göre 15 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye giriş yapmış öğrencilerin testlerinin negatif çıkması halinde dahi zorunlu karantinaya alınacağı bildirildi. Bu süreçte 14 gün boyunca kampüslerinde karantinada kalacak öğrencilerden herhangi bir ödeme talep edilmeyeceği bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.