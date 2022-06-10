DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,1187 ₺

EURO

18,0356 ₺

ALTIN

1.029,04 ₺

BİST

2.543,10 ₺

TIMETURK / GENEL / Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Adı gibi kızıl akmaya başladı

Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Adı gibi kızıl akmaya başladı

Sivas'ta, son günlerde yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle Kızılırmak Nehri'nin rengi, kızıla döndü. Nehrin kızıl akışı, havadan görüntülendi.

3 Saat Önce
2022-06-10 16:20:33
Kızılırmak'tan korkutan görüntü! Adı gibi kızıl akmaya başladı

Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, ismini aldığı renge büründü.

kizil1

Yağışlarla yamaçlardan taşınan toprağın etkisiyle nehrin rengi, kızıla döndü. Kızılırmak'taki değişim, dronla havadan da görüntülendi.

kizil2

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş