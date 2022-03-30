Kızıldere olayı nedir? Kızıldere'de kaç kişi öldü? Kızıldere nerede, hangi ile bağlı? Kızıldere olayı bundan 50 yıl önce 26 Mart 1972 yılında yaşandı. Çayan ve arkadaşları 6 Mart 1972 günü Ünye Radar Üssünde çalışan birisi Kanadalı (John Law), ikisi İngiliz (Gordon Banner ve Charles Turner) olan üç teknisyeni kaçırıp Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyünde muhtar Emrullah Arslan'ın evinde saklandılar. Çıkan çatışmada rehin alınan teknisyenler öldürüldü.

Kızıldere olayı nedir? Kızıldere'de kaç kişi öldü? Kızıldere nerede, hangi ile bağlı? Kızıldere olayı bundan 50 yıl önce 26 Mart 1972 yılında yaşandı. Çayan ve arkadaşları 6 Mart 1972 günü Ünye Radar Üssünde çalışan birisi Kanadalı (John Law), ikisi İngiliz (Gordon Banner ve Charles Turner) olan üç teknisyeni kaçırıp Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyünde muhtar Emrullah Arslan'ın evinde saklandılar. Çıkan çatışmada rehin alınan teknisyenler öldürüldü.

Kızıldere nerede, hangi ile bağlı?

Kızıldere olayı olarak adlandıralan olay Tokat'ın Niksar İlçeisine bağlı Kızıldere köyünde yaşandı.

Kızıldere olayı nedir?

Kızıldere Olayı, Mahir Çayan ve arkadaşları, 26 Mart 1972 günü Ünye Radar Üssünde çalışan birisi Kanadalı (John Law), ikisi İngiliz (Gordon Banner ve Charles Turner) olan üç teknisyeni kaçırıp Tokat'ın Niksar ilçesi Kızıldere köyünde muhtar Emrullah Arslan'ın evinde saklandılar.

Çayan ve arkadaşları, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırıp öldürmek ve gizli örgüt kurmak suçlarından yargılanıyorlardı. Teknisyenler, 26 Mart günü oturdukları apartmanlardan kaçırılmışlar ve olay 27 Mart sabahı İçişleri Bakanlığınca duyurulmuştu.

Fatsa-Ünye-Niksar ilçelerinde aramalar başladı. Niksar-Ünye kara yolunda yapılan bir arama, Çayan ve arkadaşlarının izini bulmaya yetti. Yakalananlardan Hasan Yılmaz, "Bana 100 lira verdiler. Rehberlik yaptım. Yol gösterdim. Hepsi de Kızıldere köyündeler." dedi. Saklandıkları evin sahibi muhtar Emrullah Arslan da bulundu ve konuşturuldu.

Ardından, ardında eve ateş açılmıştı. Evde kuşatılan grubun lideri Mahir Çayan çatıya çıkıp güvenlik güçlerine seslenerek teslim olmayacaklarını söylemiş, yapılan atışlarda yaşamını kaybetmişti. Saldırı sona erdiğinde delik deşik olan evde 10 kişinin ve üç rehinenin hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

Çatışmada Mahir Çayan, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Saffet Alp, Sinan Kazım Özüdoğru, Hüdai Arıkan, Ahmet Atasoy, Ertan Saruhan, Sabahattin Kurt ve Nihat Yılmaz öldü.

Ertuğrul Kürkçü detayı

Dev-Genç Başkanı ve ODTÜ Mimarlık Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ertuğrul Kürkçü, "Yaşayan var mı?" diye sordu. Yanıt alamayınca samanlığa doğru koştu ve samanların altına gizlendi. Komandolar eve girdiler. Samanlık arandı. Askerlerden biri samanlığa ateş etti. Kurşunlar Ertuğrul Kürkçü'nün dizlerini yaralayarak yere saplandı. Askerler ertesi gün yeniden samanlığa geldiler. Ertuğrul Kürkçü'nün babası, cesetler arasında oğlunun cesedini bulamayınca arama yeniden başladı. Kürkçü, samanlıkta yakalandı.

Kaynak: Wikipedia

.