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Kızartmanın yağ çekmemesi için...
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TIMETURK / GENEL / Kızartmanın yağ çekmemesi için...

Kızartmanın yağ çekmemesi için...

Kızartmaya hepimiz bayılıyoruz. Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak, biber... Ne bulsak kızartıyor ve afiyetle tüketiyoruz. Çoğu zaman yaptığımız kızartmalar fazla yağ çekiyor. Bu durumun nasıl önüne geçeceğimizi sizler için araştırdık...

56 Dakika Önce
2021-12-20 20:03:59
Kızartmanın yağ çekmemesi için...


Et, tavuk, balık, köfte, patates, patlıcan, kabak, biber... Hepsi de kızartılınca çıtır çıtır ve çok lezzetli oluyor. Küçük büyük demeden hepimiz kızartmaya bayılıyoruz. Her öğün olsa kimse hayır demez! Fakat kızartma yaparken bazen fazla yağ çekmelerine neden olabiliyoruz. Bu durumun önüne geçmek için bazı püf noktalar var.

Kızartma yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Kızartma yaparken ısıya dayanıklı yağlar seçin. Bir yağın dayanma süresi ne kadar yüksekse pişirdiğiniz şeyin lezzeti de o kadar artacaktır. Aksi takdirde yağ yanacak ve istediğiniz sonuçları elde edemeyeceksiniz. Bu yüzden zeytinyağı, fındık yağı, yer fıstığı yağı veya diğer dayanma süreleri yüksek yağları tercih ederek kızartma yapabilirsiniz.

Isıya dayanıklı, yanmayan, yapışmayan araç gereçler kullanmanız gerektiğini de unutmayın.. Kalın tabanlı tavalar veya kalın tabanlı, derin sos tencereleri kızartma için uygundur. Yağı ocağa koyduktan sonra çok iyi bir biçimde kızdırmanız gerekir. Kızdırmadan ürünleri atarsanız istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Ürünlerin hepsini birden pişirmemeli azar azar pişirmeye özen göstermelisiniz. Çünkü ürünün tamamını birden pişirmeye çalıştığınızda yağın kendi içerisindeki sıcaklık değişimleri yüzünden iyi sonuçlar alamazsınız.

Kızartmaların daha az yağ çekmesi nasıl sağlanır?

Patates kızartması - Öncelikle kızartacağınız patatesin taze ve yeşillenmemiş olmasına özen gösterin. Bayat bir patates pişmek için çok daha fazla süreye ve yağa ihtiyaç duyacaktır. Yağın içerisinde kaldıkça yağ çekecekler ve istediğiniz gibi olmayacaklardır. Daha sonra seçtiğiniz patatesleri soğuk ve bol tuzlu suyun içerisinde bekletin. Bu şekilde daha az yağ çekeceklerdir. İyice kızmış yağın içerisine patatesleri azar azar atın ve kısa sürede pişirmeye çalışın.

Patlıcan ve kabak kızartması - Patlıcanı kızartmadan önce alacalı soymalı ve doğramadan tuzlu soğuk suyun içinde dinlendirmelisiniz. Daha sonra dilimleyip tekrar tuzlu soğuk suyun içinde bekletmelisiniz. Kızartma aşamasına geçmeden önce fazla sularını süzdürmeli gerekirse kağıt havlu kullanmalısınız. Patlıcanları kuru bir şekilde yağın içerisine atmalısınız aksi taktirde yağdaki ısı dengesini bozulabilir ve fazla yağ çekmelerine sebep olabilirsiniz. Kabak için de bu aşamaları uygulayabilirsiniz.

Biberleri, domatesleri, bamyaları kızartırken paneleyerek kızartırsanız çok daha az yağ çekerler ve şekilleri bozulmaz. Aynı zamanda sebze kızartırken daha az yağ çekmesi için içerisine bir tatlı kaşığı sirke ilave edebilirsiniz. Bu şekilde yağ sebzelerin içerisine işlemez ve kıvamları istediğiniz gibi olur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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